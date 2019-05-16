Символ єдності: як українська вишиванка перетворилася на зброю

З 2006 року українці по всьому світу почали відзначати День вишиванки. Ідею запропонувала студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк, тому щороку в третій четвер травня українці вбираються у вишиті сорочки.

Після революції Гідності та початку російської агресії – цей елемент одягу набув для українців особливого значення.

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Головна редакторка газети "Приазовский рабочий" Олена Калайтан не боялась одягати вишиванку в Маріуполі навіть упродовж неспокійного періоду з травня по червень 2014 року, коли місто було під контролем бойовиків псевдореспубліки.

Ніколи не було соромно чи страшно, навпаки – це гордість. Вишиванка, до якої ми ставилися раніше, як просто до красивої сорочки, до якогось елементу одягу, зараз стала символом єдності,

– сказала Олена.

Жінка разом зі своєю редакцією намагається популяризувати в місті традиційну українську сорочку. Два роки тому на День вишиванки журналісти влаштували невеличкий пробіг біля моря. Олена радіє, що за останні роки маріупольці змінили своє ставлення до цього вбрання.



Флешмоб біля моря на День вишиванки у 2017 році

А в Києві у колекції поляка з українським корінням є вишиванки ручної роботи та навіть вишиті футболки. У Києві Марек Сієрант живе п’ятий рік. До вибору сорочок підходить серйозно.

А от як правильно її вибрати – Мареку порадили майстри, і він тепер усім пропонує керуватися цим принципом.

Вишиванка тебе теж кличе. Та, яка тобі найбільш сподобається і ти не сумніваєшся, ту і бери. Тут певним чином є зв’язок: в закладеннях тих орнаментів твоя душа, а вишивка кличе твою душу,

– відповів Марек.

Ще зі шкільних років вишиванками захоплювалася етнодизайнерка Христина Патик. Тоді вона їздила з експедиціями селами Західної України. У колекції Христини – близько 30 вишитих сорочок. У одній з них жінка виходила заміж.

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"Це сорочка 19 століття. з Поділля, Тернопільської області. Тут дуже цікаво проінтерпретовані і золота, і срібна нитки. Така сорочка одягається на велике свято, до церкви", – прокоментувала Христина.

Вишиті сорочки та національне вбрання дизайнерки Христини Патик: фото

Уже шостий рік поспіль Христина перетворює старовинну вишивку на сучасний лад. І щороку кількість охочих придбати сучасні українські сорочки лише зростає.

Дизайнерка каже, що в сорочки наші пращури зашивали багато символів й кодів, частина з яких досі не розгадана. Тож для більшості українців вишиванка – це не лише елемент одягу та генетичний код, це ще й оберіг та елемент захисту.

Що відомо про День вишиванки?Всесвітній День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Вишита сорочка вважається одним з найбільш старовинних українських атрибутів. В історичних книжках можемо прочитати ствердження Геродота, який розповідав, що одяг скіфів був прикрашений вишивкою, а вони, як відомо, проживали на території сучасної України.



Кожен регіон України – незрівнянний у техніці виконання унікальних вишиванок. Кожна майстриня з різних місцевостей по різному використовували техніки вишивки, а особлива відмінність полягала саме в орнаментах. В кожній області можна прослідкувати свої, неповторні вишиванки.