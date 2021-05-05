У 2013 році сім'я Олійників перебралася з Києва до села Христанівка на Полтавщині у пошуках більш тихого та розміреного життя. Відтоді Оксана та Орест відкрили сільську бібліотеку, відновили магазин та створили музей історій села.

Христанівка стала туристичним і культурним центром, куди приїздять мандрівники звідусіль. Більше про це унікальне місце – читайте далі.

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Христанівка розташована на високому пагорбі, завдяки чому її неофіційно називають Піднебесною. Село з трьох боків омиває річка Сула.

Коли навесні вона виходить із берегів та підтоплює землю, місцеві жартують, що живуть на острові. Найближче від Христанівки місто Лохвиця розташоване за 15 кілометрів.

На території села стоїть земська школа, спроєктована у 1913 році художником, етнографом і архітектором Опанасом Сластіоном.

Нині ця пам'ятка архітектури, зразок українського модерну, реставрується завдяки зусиллям Олійників, волонтерів та місцевої громади.

Як Олійники змінюють село

Оксана – культурологиня та психотерапевтка з Києва, Орест – психотерапевт зі Львова. У 2012 році вони разом із піврічним сином Енеєм жили у Києві.

Цікаво! Тоді подружжя навіть і не думало про те, що колись житимуть у селі, населення якого сягає всього лише трохи більш ніж 150 людей.

Після переїзду до Христанівки подружжя розподілило обов'язки відповідно до вподобань: Орест займається тваринництвом та бджільництвом, Оксана – працює на городі.

Тут діти сміялися з мене, аж каталися по землі: "Дядько Орест косити не вміє". Я в дитинстві бачив, щось там робив, але коли береш нову косу, її треба зібрати докупи, і було складно,

– пригадав.

"Але я навчився тут вчитися робити те, що я ніколи не робив (наприклад, не вмів), і не боятися цього. Це як пригода суцільна", – додав він.

Крім звичайних сільськогосподарських робіт, Оксана та Орест взялися за громадську діяльність. Так у Христанівці з'явилися:

музей історій Христанівки;

сільська бібліотека;

магазин "Коло млина";

ГО "Живе село";

ретрит-центр GOGO–MOGO;

фестиваль "Цурки-палки";

та багато іншого.

Музей історій Христанівки

Оксана веде свій особистий блог та блог села. За її словами, музей історій Христанівки — від початку був проєктом не про те, аби зробити кімнату з глечиками.

Це більше про те, щоб люди розказували свої реальні сільські історії. У нас основний акцент – наша спільнота. Вона існує на різних рівнях, і ми максимально її хочемо помістити в цьому місці,

– пояснила вона.

На прикладі живих історій реальних людей Олійники демонструють справжнє життя села, щоб вивести його зі стану безмовного об’єкта та надати йому голос.

Подружжя радо вітає гостей, які поділяють ідею залученості, дотичності до громадської спільноти та прагнуть пізнати українське село. Лише просять не брати місто з собою.

Більше про життя Олійників у Христанівці: дивіться у відео Ukraїner