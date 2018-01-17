Сім'я хлопчика зі скандальної реклами H&M виїжджає зі свого будинку в цілях безпеки

Мама темношкірого хлопчика з реклами худі H&M Террі Манго прийняла рішення виїхати з будинку у Стокгольмі в цілях безпеки. Її дуже занепокоїли погроми магазинів бренду через расистську рекламу.

Про це повідомляють на ВВС.

Нагадаємо, що шведський бренд одягу H&M (Hennes & Mauritz) звинуватили в расизмі після реклами дитячої колекції, де вони опублікували зображення 5-річного темношкірого хлопчика в худі з написом "Найкрутіша мавпочка в джунглях". Після такого від співпраці з компанією відмовилось багато знаменитостей, зокрема і репер The Weeknd.

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На скандал згодом відреагувала мама хлопчика – Террі Манго, яка вважає обвинувачення ритейлеру одягу в расизмі "непотрібним", а люди, які побачили в рекламі расизм, просто мають свою думку.



Хлопчик з реклами торгової марки H&M

Однак після погромів магазинів H&M в Південній Африці активістами ліворадикальної партії "Борці за економічну свободу" та після її ліберальних висловлювань, мама хлопчика почала переживати за безпеку сім’ї. Хоч вона прямих погроз не отримувала, але перебувати в себе вдома вона не має наміру.

Вони говорять, що я продала сина, що я ганьба темношкірої спільноти. Я поважаю думку інших, знаю, що расизм існує, але бачу я якийсь расизм в цій рекламі? Ні, не бачу,

– пояснила жінка.

Террі Манго також додала, що її маленький син навіть не здогадується про всю ситуацію, яка розгорнулась навколо нього.

"Він поняття не має про те, що відбувається навколо. Ліему всього п'ять, він ніколи не стикався з расизмом, і я хочу, щоб він залишався невинним", – підсумувала стурбована мати.