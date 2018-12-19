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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Сім'я Ломаченків та Усик поборються за престижні нагороди

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      Сім'я Ломаченків та Усик поборються за престижні нагороди
      Сім'я Ломаченків та Усик поборються за престижні нагороди / Proman Ukraine

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0-0, 12 КО) і володар поясів WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1-0, 9 КО) претендують на звання "Боксер року" за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA).

      У цій же номінації представлені і такі боксери, як чемпіон WBO в першій напівсередній вазі американець Моріс Хукер (25-0-3, 17 КО), чемпіон WBC в легкій вазі американець Майкі Гарсіа (39-0-0, 30 КО) та чемпіон WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (34-0-0, 25 КО), повідомляє прес-служба організації.

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      Окрім того, Анатолій Ломаченко, батько і тренер Василя, побореться за перемогу в категорії "Тренер року".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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