"Сім'я" по-новому: як невістка Порошенка допомагає справам свекра

Схоже, чутки про те, що між Президентом Порошенком та олігархом Косюком спостерігається охолодження, виявилися перебільшеними.

У 2017-му ворожнеча між ними спалахнула нібито через інцидент з бізнес-партнером Косюка, екс-главою Держуправління справами Ігорем Тарасюком – ГПУ затримала його в березні, запідозривши в пособництві при заволодінні "Межигір'ям". "Але ж Тарасюк – не просто друг Косюка, він його партнер по бізнесу. І коли Косюк звернувся до Порошенка з питанням: ми ще друзі чи ні, то відповідь, кажуть, була неоднозначною", – стверджував політолог Руслан Бортник.

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Але час і події засвідчили, що "дружба" між Порошенком та Косюком нікуди не поділася. Навпаки, вона зміцніла і отримала додаткову мотивацію. Але про це дещо згодом, спочатку – про самого фігуранта.

Курник на мільярди

Українська Вікіпедія зворушливо оповідає, як Юрій Косюк зазнав у далеких 90-х свою першу бізнес-невдачу: його цех з переробки м'яса (в який він вклав власні 100 тисяч доларів) безславно прогорів. Але вже у 1998-му 30-річний (на той момент) Косюк заснував ЗАТ "Миронівський хлібопродукт", а у 2002-му вийшов на ринок з торговою маркою "Наша Ряба".

Відтак Косюк залишався бізнесменом – щоправда, з короткою перервою (від липня до грудня 2014-го) на держслужбу. Протягом півроку наш герой працював першим заступником голови президентської адміністрації, а у грудні 2014 року був звільнений указом Президента і переведений на посаду позаштатного радника глави держави.

Що іще відомо про Косюка? Те, зокрема, що він – доларовий мільярдер. І зі своїми статками, розмір яких коливається від 1 до 1,5 млрд доларів, Косюк стабільно потрапляє в десятку найзаможніших людей нашої держави за версією журналу Forbes Україна.

Крім цього, бізнесмен перебуває у ще одній десятці – найбільших латифундистів. Його агрокомпанія є четвертою серед найбільших в Україні сільськогосподарських холдингів. Косюк володіє 370 тисячами гектарів землі, а його "Миронівський хлібопродукт" контролює 60% ринку з виробництва курятини.

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Та якщо для бізнесу у Косюка є "Наша Ряба", то для душі – "Версаль" поблизу Феофанії. Неозорий маєток "курячого магната" зняв на початку 2017 року журналіст Максим Опанасенко.

Агробарон Косюк добудував свій Версаль. Ми були у шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки. Тепер вже все готове, і я у ще більшому шоці. Гляньте самі,

– написав Опанасенко на Фейсбуці.

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.



"Маленька мазаночка" головного агроолігарха. Побудована впритул до Феофанії

Окрім власної служби безпеки, у мільярдера Косюка є також ексклюзивне право економити на податках. Він має преференцію – дотаційні кошти з бюджету. Ось що писав про це нардеп Сергій Лещенко: "Якщо ви любите курятину, то протягом року встигли побувати клієнтом зростаючої монополії Юрія Косюка, який у 2017 отримав півтора мільярда гривень дотацій з бюджету. Коштом пільгового оподаткування Косюк володіє яхтами і літаками, яким заздрять шейхи, а також своїм "Межигір'ям".

За січень – вересень (2017-го) Косюк заплатив лише 3,15 мільярда гривень при виторгу 28 мільярдів гривень. Тобто в нього – найменше податкове навантаження з усіх бізнесів в Україні, а ПДВ йому повертають в більших розмірах, ніж він платить до бюджету,

– зазначив Лещенко.

Що ж стосується яхт та літаків, "яким заздрять шейхи", то й це має місце. Знову надамо слово Лещенку, якого вразила "історія про палац на воді. Косюк є власником унікального комплексу для відпочинку та розваг. У головного агропромислового лобіста є те, чого немає ні в кого іншого – цілих дві яхти, які... приречені бути разом. Головна яхта Косюка називається "Ace" ("Туз"), і вона є справжнім витвором суднобудівного мистецтва. Може приймати 12 гостей в шести каютах-апартаментах. Є сауна, басейн, тренажерний зал, кінотеатр", – повідомляє депутат.

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"Але ця 87-метрова красуня ніколи не подорожує на самоті. Яхту Косюка завжди супроводжує ще одне судно – це помічник "Ace", яхта під назвою "Garçon" ( "Гарсон"). Вартість "Асе" склала, за різними оцінками, 150-180 мільйонів доларів. Допоміжне судно "Garçon" обійшлося ще в 20-30 мільйонів доларів. Друга яхта потрібна для того, щоб перевозити водні іграшки (тендери, водні мотоцикли), які займають багато місця, а також вертоліт", – пише депутат. (А вертоліт, зазначимо в дужках, у Косюка такий самий, як у екс-президента США Барака Обами – Bell-430 вартістю 3,8 млн доларів).



"Кораблик" власника "Нашої Ряби". Коштує ця іграшка, за словами нардепа Лещенка, близько 200 млн доларів

Ця флотилія Косюка вже стала легендою в політичних колах України. Розповідають, що яхту разом з додатковим кораблем зустрічали то на Мальдівах, то на Сардинії, а серед завсідників бачили перших осіб нашої держави (…) Протягом свого недовгого перебування на державній службі Косюк був змушений заповнити декларацію про майно. Дива не сталося – в ній немає ні слова ні про його морський палаці "Ace", ні про допоміжну яхту "Garçon". Майно вартістю більше 200 мільйонів доларів залишилося непоміченим...,

– повідомив Лещенко.

Золоте яєчко для "Нашої Ряби"

А тепер від подібних захопливих сюжетів перейдемо до доволі нудних речей – до зведень Державної фіскальної служби, яка інформує про те, що протягом минулого року група компаній "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка одержала з держбюджету аграрні дотації на суму 1,25 млрд грн.

Другим найбільшим одержувачем дотацій є компанії агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка із загальною сумою дотацій 142 млн гривень. Інші виробники отримали суттєво менші обсяги дотацій. Так, на третьому місці за обсягом отриманих дотацій ТОВ "Даноша" із 33 млн гривень. Підприємство належить данським інвесторам.

Практика виплати подібної допомоги стартувала у 2017 році, коли держава почала виплачувати спеціальну бюджетну дотацію для аграрних підприємств. Вона була введена наприкінці 2016 року і передбачає дотації пропорційно розміру сплаченого до бюджету ПДВ. Від новації більше за все виграв Косюк і його "Миронівський хлібопродукт" – принаймні, окрім нього, ніхто не отримував понад 150 млн грн.

Чим же заслужив Косюк подібну милість? Лише тим, що є кращим у своєму секторі – так, принаймні, каже прем'єр-міністр Гройсман.

Порядок підтримки аграрного сектора, затверджений урядом, передбачає підтримку не конкретного підприємця, а виробника. Хто більше виробляє, той більше і отримує дотацій. Чи справедливо це – сьогодні важко відповісти,

– зазначив глава уряду, коментуючи преференції для Косюка.



Дотацій Косюк отримує більше за інших аграріїв. Прем'єр Гройсман каже, що олігарх це заслужив, бо є кращим в своєму секторі. Джерело карикатури: "Європейська правда"

Але це те, що стосувалося минулого року. Тоді як у 2018-му, за прогнозами низки депутатів, Косюк зможе освоїти 2-2,5 млрд грн. Тим паче, що в останнього з'явився цікавий бізнес-партнер – невістка президента України Юлія Порошенко. Президентська родичка разом із "курячим" олігархом виявилися співавторами проекту Agrohub і саме в цій якості були присутніми на цьогорічному форумі у Давосі, де розповідали про "успішні кейси та реальні готові бізнес-моделі, які працюють і дають результат".

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На Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Юрій Косюк в центрі, поруч із ним – Юлія Порошенко

Проте, що саме звело разом Юлію Порошенко та Юрія Косюка?

Ймовірно, їхнє бізнес-партнерство є частиною угоди одного та іншого олігарха. Власник "Миронівського хлібопродукту" допомагає Roshen вийти на європейські та інші експортні ринки, де Косюк досяг чималих успіхів. Президент, у свою чергу, допомагає йому з державними дотаціями і виплатою ПДВ. Таким чином, Косюк отримає бюджетні гроші на нові яхти, експортуючи свою продукцію в Європу, а на внутрішньому ринку – піднімаючи ціни до небес. У 2017 році курятина подорожчала на 30-40%. При цьому, ті аграрії, які дійсно потребують допомоги, бюджетних грошей не отримають,

– пише видання "РИА Новости. Украина".

Воно ж додає: "Корпорація Roshen має амбітні плани щодо завоювання європейського ринку, щоб компенсувати втрати на російському ринку. Молочні підприємства-корпорації вже домоглися чималого успіху на західному напрямку".

Це дійсно так і є, адже вінницький молочний завод Roshen став українським лідером з експорту сухого молока, продавши в 2017 році 725 тонн, тобто, майже половину цієї продукції (1,7 тис. тонн). Лідирує Roshen і за такими показниками, як експорт сухого цільного молока (260 тис. тонн із 346 тис. тонн) і експорт масла (711 тонн із 3,8 тис. тонн), інформує Мінпром.

Левова частина молочної продукції Порошенка й так продається в країнах Євросоюзу, однак глава держави хоче збільшити свою присутність на цьому ринку, тому розвиває партнерство з Юрієм Косюком – людиною, яка є корисним лобістом подібного роду інтересів. Саме так, очевидно, і виник тандем Косюка і Юлії Порошенко, адже бути ближче до глави держави вже неможливо. А близькість до "Сім’ї" (яке б прізвище не носив її актуальний "праотець") в історії українського олігархату завжди була запорукою успіху та взаємовигідного партнерства.

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