Сім'я президента Сирії Асада тікає до Ірану, – ЗМІ

До кінця цього тижня сім'я президента Сирії Башара аль-Асада повинна прибути до іранського Тегерану.

Про це повідомляє Oxu.Az з посиланням на іранські ЗМІ.

Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.

"Після оголошення про підготовку масштабного військового удару США по Сирії, сім'я сирійського правителя Башара Асада, як і сім'ї членів уряду Сирії, виїжджають до Тегерану", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що деякі з сімей сирійських лідерів вже прибули до Ірану кількома днями раніше.

Як повідомили джерела, близькі до оточення Асада, "серед сирійських урядових лідерів і їх сімей у Сирії панує страх і паніка. Багато сімей лідерів було перевезено з Сирії до Ірану ще в понеділок".

Чи залишиться сам Асад у Дамаску, чи покине його разом зі своєю сім'єю – не повідомляється.