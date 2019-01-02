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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Сім'я Шумахера зробила важливу заяву напередодні 50-річчя гонщика

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      Сім'я Шумахера зробила важливу заяву напередодні 50-річчя гонщика
      Сім'я Шумахера зробила важливу заяву напередодні 50-річчя гонщика / Getty Images

      Сім'я семиразового чемпіона світу з Формули-1 німця Міхаеля Шумахера виступила із заявою напередодні ювілею гонщика, якому 3 січня виповнюється 50 років. У листі фанатам повідомляється, що сім'я робить все можливе, щоб допомогти Шумахеру.

      Шумахер бажає залишати питання про своє здоров'я конфіденційним.

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      "Ми дуже раді й вдячні вам за святкування 50-річчя Міхаеля разом з ним і разом з нами. Він і ми можемо пишатися тим, чого він досяг. Ви можете бути впевнені, що він знаходиться в хороших руках і що ми робимо все можливе, щоб допомогти йому", – йдеться у повідомленні у Facebook.

      "Ми дотримуємося побажання Міхаеля щодо його особистого життя і зберігаємо таке конфіденційне питання, як його здоров'я, в таємниці".

      Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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