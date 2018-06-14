Сім’я українського дизайнера Саші Каневського знялася у кампейні Каньє Веста
Український дизайнер Саша Каневський разом з дружиною та маленьким сином знялися у кампейні репера Каньє Веста для кросівок Adidas Yeezy 500 Supermoon.
Автором серії знімків став фотограф Елі Расселл Ліннетц. Загалом фотосесія вийшла досить провокативною, оскільки багато моделей позували голими.
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Окрім родини Каневського у кампейні знялися близнюки Бюссі д'Амбуаз і Луї де Клермон, зірка фільмів для дорослих Лела Стар, яка дуже схожа на дружину репера Кім Кардашян, учасниці реаліті-шоу "Bad Girls Club" та інші.
Хто такий Саша Каневський? Український дизайнер, який випускає одяг під брендом sasha.kanevski з 2005 року. Зараз дизайнер з родиною перебуває у США.
Джерело: The Village
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