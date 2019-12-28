09:25
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагають у Рябошапки пояснити заміну прокурорів у справі Майдану

      652 Читать новость на русском
      Сім'ї Героїв Небесної сотні прийшли під будівлю ГПУ / facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

      Сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.

      Родичі загиблих Героїв Небесної сотні разом з представниками прийшли в ГПУ, щоб зустрітися з генпрокурором. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

      Важливо! Справа Майдану: ексберкутівців залишать під вартою і не обмінюватимуть

      Однак, генпрокурор до них не вийшов. Тому вони прикріпили звернення до Рябошапка до дверей Генпрокуратури.

      Пізніше, представниця сімей Небесної сотні Олена Сторожук повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що під будівлю ГПУ приїхала поліція.

      Як відбувається розгляд справи ексберкутівців

      Суддя Апеляційного суду Васильєва під час слухання апеляційної скарги у справі про розстріл Небесної Сотні зачитала постанову Генерального прокурора Руслана Рябошапки про те, що у справу вводять нову групу прокурорів. Водночас, прокурорів, які підтримували обвинувачення у справі – Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земського і Дениса Іванова – виключають з групи прокурорів.

      В Апеляційному суді Києва 27 грудня розглядалася апеляційна скарга ексберкутівців Олега Янишевського, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури, обвинувачених у злочинах, що призвели до смерті 49 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Скарга була подана на рішення Святошинського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

      Адвокати потерпілих і прокурори у справі, які до цих пір підтримували обвинувачення, заявили про те, що їм необхідний час для прояснення повноважень прокурорів і вивчення ситуації і попросили відкласти розгляд справи. В кінцевому підсумку суд переніс розгляд апеляції на 28 грудня.

      Диверсанти, терористи, вбивці: стали відомі нові прізвища людей, яких можуть віддати Росії
      сьогодні
      3981
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Небесна Сотня Апеляційний суд Києва Беркут Судді ГПУ Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 877
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 100
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      255
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 882
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 2912
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук