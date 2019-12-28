Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагають у Рябошапки пояснити заміну прокурорів у справі Майдану
Сім'ї Героїв Небесної сотні вимагають негайних пояснень від генерального прокурора Руслана Рябошапки у зв'язку із заміною прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану. Після суду адвокати і постраждалі поїхали в Генпрокуратуру, до них викликали наряд поліції.
Родичі загиблих Героїв Небесної сотні разом з представниками прийшли в ГПУ, щоб зустрітися з генпрокурором. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.
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Однак, генпрокурор до них не вийшов. Тому вони прикріпили звернення до Рябошапка до дверей Генпрокуратури.
Пізніше, представниця сімей Небесної сотні Олена Сторожук повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що під будівлю ГПУ приїхала поліція.
Як відбувається розгляд справи ексберкутівців
Суддя Апеляційного суду Васильєва під час слухання апеляційної скарги у справі про розстріл Небесної Сотні зачитала постанову Генерального прокурора Руслана Рябошапки про те, що у справу вводять нову групу прокурорів. Водночас, прокурорів, які підтримували обвинувачення у справі – Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земського і Дениса Іванова – виключають з групи прокурорів.
В Апеляційному суді Києва 27 грудня розглядалася апеляційна скарга ексберкутівців Олега Янишевського, Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтури, обвинувачених у злочинах, що призвели до смерті 49 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Скарга була подана на рішення Святошинського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Адвокати потерпілих і прокурори у справі, які до цих пір підтримували обвинувачення, заявили про те, що їм необхідний час для прояснення повноважень прокурорів і вивчення ситуації і попросили відкласти розгляд справи. В кінцевому підсумку суд переніс розгляд апеляції на 28 грудня.
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