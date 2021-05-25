Коли це трапилося – невідомо. Однак відео зі зверненням хлопець оприлюднив на своїй сторінці в інстаграмі 24 травня.

Зверніть увагу Заворушення на "Барабошово" у Харкові: охорона перешкоджає роботі підприємців – відео

Більше про виселення

Яке розповів хлопець, йому про цю подію повідомила матір. Коли він прийшов, біля дверей були 10 людей. 4 з них були схожі на правоохоронців, 4 "громили", юрист і спеціаліст зі зламування замків.

Мешканець квартири попросив їх показати документи, однак йому відмовили. Також відмовились чекати на його батька, який є власником квартири.

Підганяли нас із братом, тому змогли забрати лише найнеобхідніше. Потім замінили замки, поставили сигналізацію та замкнули двері. Всі меблі, плазма та інші речі залишились там.
– розповів потерпілий.

Також за його словами, у них була заборгованість за комунальні послуги, однак невелика. До цього не приходили ні попередження, ні повістки до суду. До правоохоронців після примусового виселення хлопець не звертався.

Квартира Харків Замінили замки
Переписка з виселеним хлопцем / Скриншот телеграм-каналу "Харків 1654"

На дверях цього помешкання залишили наліпку приватної фірми охорони "Кратос". Журналісти 24 каналу вже звернулися до компанії, щоб дізнатись деталі цього інциденту.

Харків'янин розповідає про виселення з квартири: відео акаунту Baddadfam

 