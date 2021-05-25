Коли це трапилося – невідомо. Однак відео зі зверненням хлопець оприлюднив на своїй сторінці в інстаграмі 24 травня.

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Яке розповів хлопець, йому про цю подію повідомила матір. Коли він прийшов, біля дверей були 10 людей. 4 з них були схожі на правоохоронців, 4 "громили", юрист і спеціаліст зі зламування замків.

Мешканець квартири попросив їх показати документи, однак йому відмовили. Також відмовились чекати на його батька, який є власником квартири.

Підганяли нас із братом, тому змогли забрати лише найнеобхідніше. Потім замінили замки, поставили сигналізацію та замкнули двері. Всі меблі, плазма та інші речі залишились там.

– розповів потерпілий.

Також за його словами, у них була заборгованість за комунальні послуги, однак невелика. До цього не приходили ні попередження, ні повістки до суду. До правоохоронців після примусового виселення хлопець не звертався.



Переписка з виселеним хлопцем / Скриншот телеграм-каналу "Харків 1654"

На дверях цього помешкання залишили наліпку приватної фірми охорони "Кратос". Журналісти 24 каналу вже звернулися до компанії, щоб дізнатись деталі цього інциденту.

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