Скандальний спонсор Томосу: син авторитета з Дніпра влаштував бандитські розбірки

Нещодавно у медіа міста Дніпра з'явилась гучна новина. Поліція затримала сина місцевого впливового авторитета Олександра Петровського – Єрмака.

Єрмак – це ім'я, а не прізвище, тому не плутайте його з главою Офісу Президента. Про те, як син відомого кримінального авторитета продовжив справу свого батька – читайте далі у блозі.

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Деталі інциденту

Єрмак Петровський – 20-річний юнак, якого затримали разом з десятком своїх друзів. Їх підозрюють у бандитському нападі на місцевого підприємця, що володіє агрофірмою.



Єрмак Петровський / Фото Цензор.НЕТ

Як з'ясували місцеві журналісти, Петровський-молодший з друзями спочатку влаштували сварку з підприємцем в місцевому кафе. Потім хлопці наздогнали і зупинили його машину, зробивши по ній з десяток пострілів.

Стрілянина у Дніпрі: дивіться відео

На щастя, обійшлося без жертв, лише сам бізнесмен та його охоронець були змушені звернутися спочатку до лікарів, а потім і до поліцейських.

Хто такий Петровський-старший

Треба віддати належне, копи швидко знайшли і затримали стрільців. Серед них виявився і Єрмак Петровський – син Олександра Петровського, якого медіа часто називають кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік".



Бізнесмен Олександр Петровський / Фото dnepr.expres

Пам'ятаєте його? Трохи більше ніж 2 роки тому він став відомим в усій Україні через те, що був одним з VIP-учасників так званого "Томос-туру" Петра Порошенка перед президентськими виборами.

На фото, зробленому у Дніпрі наприкінці 2018 року тодішній президент Порошенко стоїть разом з митрополитом Єпіфанієм після урочистої служби з нагоди отримання Україною Томосу від Вселенського патріарха.

Однак поруч з президентом та митрополитом – кримінальний авторитет Олександр Петровський, який останні роки офіційно сам себе називає бізнесменом та меценатом.



Олександр Петровський у день отримання Томосу / Фото detective-info

Однак таким він був не завжди.

Кримінальне минуле "Наріка"

Раніше Петровський мав прізвище Налекрешвілі, через що в кримінальному світі за ними закріпилося прізвисько "Нарік".

Як мовиться в публікаціях багатьох українських медіа, в середині 1990-х років Налекрешвілі був причетний до рекету, рейдерських атак та намагався захопити один з найбільших ринків Дніпра – "Металург".

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Через це у нього виник конфлікт з іншим місцевим кримінальним авторитетом на прізвисько "Матрос".

Переживши замах на своє життя, Налекрешвілі був змушений ховатися за кордоном і змінив прізвище на Петровський.

Інформацію про кримінальне минуле Петровського підтверджували не тільки медіа, а й впливові правоохоронці.

У 2011 році Юрій Луценко стверджував, що під час роботи міністром внутрішніх справ дізнався, що Петровський справді є лідером організованого злочинного угрупування на прізвисько "Нарік".

Причетність до стрілянини у Дніпрі

Втім, навіть перебуваючи в бігах, за кордоном Налекрішвілі-Петровський впливав на життя Дніпра, оскільки його група продовжила контролювати торгівлю металоломом, нафтопродуктами та іншими прибутковими бізнесами.

Ця група і досі залишається однією з найвпливовіших в Дніпрі.

Пам'ятаєте, як влітку 2017 року в цьому місті сталася стрілянина, в якій загинули 2 ветерани АТО, а відомий адвокат та волонтер Едмонд Саакян був тяжко поранений?

Трагедія трапилась увечері 24 липня у Дніпрі. Тоді під час нападу на адвоката, ветерана АТО Едмонда Саакяна вбили 2 колишніх бійці АТО – Максима Іващука та Олексія Вагнера



Едмонд Саакян / Фото "Мост"

У виданні "Дзеркало Тижня" стверджували, що у загиблих ветеранів АТО виник конфлікт з учасниками саме угрупування "Наріка".

Запросивши опонентів на зустріч в ресторан, члени кримінального угрупування, зрештою, влаштували стрілянину, вбивши 2 ветеранів війни на Донбасі – Олексія Вагнера та Максима Іващука.

Зрештою, нападників схопили, але нікому з ватажків кримінального угрупування "Наріка" обвинувачення так і не висунули.

Безпосередньо до Олександра Петровського у слідства питань так і не виникло. Промовчав тоді і Юрій Луценко, який за кілька років до цього, називав Петровського ватажком злочинного угрупування.

Згодом вже і президент Порошенко не соромився фотографуватися з колишнім авторитетом, а пізніше – поважним бізнесменом і церковним меценатом – Налекрешвілі-Петровським.

Нагорода від Порошенка

Звісно, хтось може заперечити, що глава держави міг просто не знати хто з ним фотографується в церкві. Мовляв, серед вірян чимало охочих сфотографуватися з президентом, що ж тут такого?

Однак згодом виявилося, що це не помилка, оскільки незабаром Порошенко нагородив Петровського державною нагородою – "Хрестом Івана Мазепи" за визначні заслуги перед Україною.



Петровський та Порошенко / Фото з архіву Петровського

Після поразки Порошенка на президентських виборах, так званий "Нарік" свого впливу не втратив, довівши, що справді є непересічною особистістю.

Він легко і швидко переметнувся в табір неформального господаря Дніпра – олігарха Ігоря Коломойського. Завдяки ньому став, можливо, навіть більш впливовим, ніж раніше.

Це, власне, і показала нещодавня історія з його сином, який разом з друзями влаштував напад зі стріляниною просто посеред Дніпра. Думаю, що Петровський-старший навряд чи сильно лаяв свого нащадка за участь у цьому бандитизмі.

У "Наріка-молодшого" є з кого брати приклад. Якщо його батько став відомим в кримінальних колах, а потім потискав руку самому президенту, то чого йому не можна?

Саме тому нам і потрібна реформа правосуддя, щоб ці кримінальні династії нарешті пішли в минуле. Щоб і авторитети, і їхні діти, отримували заслужене покарання.

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І якщо вони хочуть продемонструвати свою набожність, то робили це в тюремній каплиці, а не в міському соборі в оточенні митрополитів та можновладців. Щоб наблизити цей час – ми розповідаємо правду на 24 каналі, щоб змінити країну на краще.