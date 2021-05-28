Син Байдена зізнався, що вживав наркотики з ексмером Вашингтона, – ЗМІ

28 травня 2021 , 18:46
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Джерело:

DailyMail

Син американського президента Гантер Байден вживав наркотики з Меріоном Баррі, покійним мером округу Колумбія. Цим він вихвалявся у приватній розмові зі своїм другом.

Відповідний аудіозапис отримало у своє розпорядження видання DailyMail. Розмова відбулася ще у січні 2019 року.

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51-річний Гантер говорив своєму другові, що регулярно курив з Баррі у вбиральні бару поруч з Джорджтаунським університетом, поки там навчався.

Таке зізнання суперечить твердженням сина президента. Адже раніше у мемуарах він писав, що арешт у підлітковому віці відлякав його від наркотиків до закінчення коледжу.

Довідка. Гантер закінчив бакалаврат Джорджтаунського університету у 1992 році. Водночас він стверджує, що вживав наркотики з Баррі приблизно у 1990.

У розмові Байден звинуватив співрозмовника у расизмі, оскільки той припустив, що Мартін Лютер Кінг міг вживати кокаїн. Після цього він поділився своїм досвідом щодо наркотиків.

Розмова Байдена з другом про наркотики: слухайте аудіозапис


Хто такий Меріон Баррі: що відомо

Джерело: "Вікіпедія"

  • Меріон Баррі був американським політиком. Демократ займав пост мера округу Колумбія з 1979 по 1991, а також з 1995 по 1999 роки. 
  • Під час третього терміну на посаді репутація політика сильно постраждала. Все – через позашлюбні зв'язки та зловживання алкоголем і наркотиками.
  • У 1990 році Баррі засудили до 6 місяців тюремного ув'язнення через зберігання наркотиків. Тоді на відео потрапило, як він курить крек з повією у готелі.
  • Колишній мер Вашингтона помер у листопаді 2014 року у віці 78 років, в нього зупинилося серце. Він мав кілька захворювань, зокрема – діабет та рак простати. 
Автор: Ірина Буртик