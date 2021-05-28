Син Байдена зізнався, що вживав наркотики з ексмером Вашингтона, – ЗМІ

Син американського президента Гантер Байден вживав наркотики з Меріоном Баррі, покійним мером округу Колумбія. Цим він вихвалявся у приватній розмові зі своїм другом.

Відповідний аудіозапис отримало у своє розпорядження видання DailyMail. Розмова відбулася ще у січні 2019 року.

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51-річний Гантер говорив своєму другові, що регулярно курив з Баррі у вбиральні бару поруч з Джорджтаунським університетом, поки там навчався.

Таке зізнання суперечить твердженням сина президента. Адже раніше у мемуарах він писав, що арешт у підлітковому віці відлякав його від наркотиків до закінчення коледжу.

Гантер закінчив бакалаврат Джорджтаунського університету у 1992 році. Водночас він стверджує, що вживав наркотики з Баррі приблизно у 1990.

У розмові Байден звинуватив співрозмовника у расизмі, оскільки той припустив, що Мартін Лютер Кінг міг вживати кокаїн. Після цього він поділився своїм досвідом щодо наркотиків.

Розмова Байдена з другом про наркотики: слухайте аудіозапис



Хто такий Меріон Баррі: що відомо

Джерело: "Вікіпедія"