У Москву поїхав син скандального екскандидата в мери Дніпра Загіда Краснова: відео

Депутат Дніпропетровської облради Руслан Краснов поїхав у Москву. Він є сином Загіда Краснова, що був кандидатом в мери Дніпра восени 2020 року. Деталі візиту – не відомі.

Про це повідомили 21 липня. Руслан Краснов опублікував відповідні відео та фото в мережі

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"Метушливе місто"

Поки що не повідомляють, чому син екскандидата в мери Дніпра Загіда Краснова поїхав у Росію. Ймовірно, він відвідав Москву, щоб відпочити.

Депутат опублікував сторіс, де він гуляє біля Московського університету імені Ломоносова. Краснов називає місто "метушливим". Також Руслан Краснов гуляє біля бізнес-центру "Москва-Сіті".

Ймовірно, СБУ перегляне візит депутата у Росію.

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Син скандального депутата Загіда Краснова поїхав у Москву: дивіться відео

Що відомо про Загіда Краснова