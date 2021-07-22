У Москву поїхав син скандального екскандидата в мери Дніпра Загіда Краснова: відео
Джерело:"Дніпровська панорама"
Депутат Дніпропетровської облради Руслан Краснов поїхав у Москву. Він є сином Загіда Краснова, що був кандидатом в мери Дніпра восени 2020 року. Деталі візиту – не відомі.
Про це повідомили 21 липня. Руслан Краснов опублікував відповідні відео та фото в мережі
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"Метушливе місто"
Поки що не повідомляють, чому син екскандидата в мери Дніпра Загіда Краснова поїхав у Росію. Ймовірно, він відвідав Москву, щоб відпочити.
Депутат опублікував сторіс, де він гуляє біля Московського університету імені Ломоносова. Краснов називає місто "метушливим". Також Руслан Краснов гуляє біля бізнес-центру "Москва-Сіті".
Ймовірно, СБУ перегляне візит депутата у Росію.
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Син скандального депутата Загіда Краснова поїхав у Москву: дивіться відео
Що відомо про Загіда Краснова
- Балотувався на вибори мера Дніпра у листопаді 2020 року. Він посів 2 місце, набравши 19% голосів.
- Загід Краснов є лідером організації "Громадська сила", що займається соціальною допомогою, ремонтом зон відпочинку в місті тощо.
- У 2019 році проти депутата відкрили кримінальне провадження за підкуп виборця і за те, що перешкоджав здійсненню виборчого права.
- Краснов організовував групу людей, яка шукала осіб із іменами та прізвищами, як і в депутатів Верховної Ради. За гроші вони цих людей хотіли зробити кандидатами в парламент на виборах восени 2020 року.
- Наразі політик – секретар Дніпропетровської міськради.