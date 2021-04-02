Старший син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса задекларував 30 мільйонів гривень готівкою. Мовиться про Кирила Кернеса. Він вказав, що ці гроші є подарунком від його покійного батька.

Кирило Кернес, який є депутатом Харківської облради, заволодів цими грошима у 2020 році. Окрім цього, він заробив і отримав з продажу нерухомості понад 1,8 мільйона.

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75 тисяч гривень отримав на комунальному підприємстві "Харківське міське бюро технічної інвентаризації".

805 тисяч гривень – на здачі майна в оренду. Також він заробив 936 гривень тисяч гривень з продажу нерухомості.

Скільки грошей зберігає Кирило Кернес

Окрім 30 мільйонів від батька, у Кирила є ще понад 4,8 мільйона гривень. Також у декларації він вказав 82 тисячі доларів і 22,5 тисячі євро готівкою.



Старший син Геннадія Кернеса / Фото "Ділова столиця"

Нерухомість у декларації

Депутат облради є власником 2 квартир у Харкові – 166 і 35 квадратних метрів. Також у нього є нежитлове приміщення у понад 166 квадратних метрів. У його дружини Яни Кернес є 4 квартири в місті.

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Автомобілі сім’ї Кирила Кернеса

Чоловік вказав, що є власником двох автомобілів: ВАЗ 2006 року випуску, а також ГАЗ 1957 року випуску. А його дружина має дещо дорожчі авто – Porsche 2003 року випуску та Mercedes-Benz 2003 року випуску.