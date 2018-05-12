Син Анджеліни Джолі попросив Бреда Пітта забрати його від матері, – ЗМІ

Анджеліна Джолі може втратити одну дитину. Її старший син Меддокс вирішив покинути зірковий будинок та оселитись у свого батька Бреда Пітта.

Про це повідомляє New Idea.

Після того, як Бред Пітт та Анджеліна Джолі вирішили розійтись, 6 дітей зіркової пари залишились з акторкою. Зірка демонструвала сімейну ідилію на спільних прогулянках, однак стало відомо, що в сім'ї Джолі не все так, як виглядає на знімках. Старший син зірки – 16-річний Меддокс, якого вона всиновила в Камбоджі – звернувся до Бреда Пітта з проханням забрати його від матері.

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Анджеліна Джолі з сином Меддоксом

За словами інсайдерів, хлопець більше не може жити з Анджеліною Джолі. Причиною цього стала поїздка акторки до Камбоджі. Там Джолі відвідала могилу лідера Червоних кхмерів Пола Пота, який винен в смерті десятки тисяч людей. Знаменитість помолилась біля поховання кривавого диктатора, що обурило її старшого сина.

Відколи Меддокс дізнався, що вона зробила, він, мабуть, страшенно лютує,

– зазначив інсайдер.

За неофіційною інформацією, хлопець зателефонував батьку Бреду Пітту та благав забрати від Анджеліни Джолі.

"Бред спробував заспокоїти його, казав, що Енджі цікавиться історією країни, в якій вона всиновила Меддокса. Також він пояснив, що йому треба бути обережним, поки юристи пари узгоджують питання опіки над усіма дітьми, і триматися, доки він (Бред, – ред.) зможе це питання обговорити з нею", – додав інформатор видання.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт подали на розлучення ще в 2016 році. Після оголошення цієї інформації зірки спільно проводили релігійні свята, наче нічого в сім'ї не відбулось. Влітку 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація, що актори хочуть скасувати розлучення. Наразі актори дійшли згоди щодо розлучення – подружжя розділить опіку над 6 дітьми.



Зазначимо, що актори мали трьох дітей – Нокс, Вів'єн і Шайло, ще трьох пара всиновила. 16-річний Меддокс є найстаршим серед нащадків Анджеліни Джолі. Його акторка всиновила в Камбоджі задовго до початку стосунків з Бредом Піттом. Відтак чоловік не може претендувати на опіку над підлітком.