Син Анджеліни Джолі попросив Бреда Пітта забрати його від матері, – ЗМІ
Анджеліна Джолі може втратити одну дитину. Її старший син Меддокс вирішив покинути зірковий будинок та оселитись у свого батька Бреда Пітта.
Про це повідомляє New Idea.
Після того, як Бред Пітт та Анджеліна Джолі вирішили розійтись, 6 дітей зіркової пари залишились з акторкою. Зірка демонструвала сімейну ідилію на спільних прогулянках, однак стало відомо, що в сім'ї Джолі не все так, як виглядає на знімках. Старший син зірки – 16-річний Меддокс, якого вона всиновила в Камбоджі – звернувся до Бреда Пітта з проханням забрати його від матері.
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Анджеліна Джолі з сином Меддоксом
За словами інсайдерів, хлопець більше не може жити з Анджеліною Джолі. Причиною цього стала поїздка акторки до Камбоджі. Там Джолі відвідала могилу лідера Червоних кхмерів Пола Пота, який винен в смерті десятки тисяч людей. Знаменитість помолилась біля поховання кривавого диктатора, що обурило її старшого сина.
Відколи Меддокс дізнався, що вона зробила, він, мабуть, страшенно лютує,
– зазначив інсайдер.
За неофіційною інформацією, хлопець зателефонував батьку Бреду Пітту та благав забрати від Анджеліни Джолі.
"Бред спробував заспокоїти його, казав, що Енджі цікавиться історією країни, в якій вона всиновила Меддокса. Також він пояснив, що йому треба бути обережним, поки юристи пари узгоджують питання опіки над усіма дітьми, і триматися, доки він (Бред, – ред.) зможе це питання обговорити з нею", – додав інформатор видання.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт подали на розлучення ще в 2016 році. Після оголошення цієї інформації зірки спільно проводили релігійні свята, наче нічого в сім'ї не відбулось. Влітку 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація, що актори хочуть скасувати розлучення. Наразі актори дійшли згоди щодо розлучення – подружжя розділить опіку над 6 дітьми.
Зазначимо, що актори мали трьох дітей – Нокс, Вів'єн і Шайло, ще трьох пара всиновила. 16-річний Меддокс є найстаршим серед нащадків Анджеліни Джолі. Його акторка всиновила в Камбоджі задовго до початку стосунків з Бредом Піттом. Відтак чоловік не може претендувати на опіку над підлітком.