Син Че Гевари загримів до бази "Миротворця"

Син кубинського революціонера Че Гевари – Ернесто Гевара потрапив до розділу "Чистилище" українського сайту "Миротворець". Причиною цього став незаконний візит Ернесто Гевари до окупованого Криму та слова чоловіка про те, що півострів є російським.

Про це свідчить інформація на сайті "Миротворець".

Зазначимо, що у Криму Ернесто Гевара побував на виставці архівних фото його батька, яка називається "Ернесто Че Гевара. Шлях Свободи". Син Че Гевари також чітко сказав, що Крим – це Росія і заявив про свою підтримку країни-агресора.

Читайте також: Відомий російський комік Слєпаков загримів у базу "Миротворця"

Так, у повідомленні на сайті "Миротворець", серед причин потрапляння Ернесто Гевари до "Чистилища" вказано наступне: "Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками Крим; участь у пропагандистських акціях Росії (країна-агресор); участь у спробах легалізації анексії АР Крим".



Ернесто Гевара у базі "Миротворця"

Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".