Бруклін Бекхем розійшовся з дівчиною через модель Playboy: що про неї відомо

Брукліна Бекхема – сина Девіда та Вікторії Бекхем застали з поцілунками разом з моделлю Playboy Лексі Вуд.

За даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, проте їхні стосунки можуть дуже скоро закінчитися, адже нещодавно сина Девіда і Вікторії Бекхем застали за поцілунками з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд, повідомляє Daily Mail.



Бруклін Бекхем та Хлоя Морец

Читайте також: Міла Куніс приревнувала Ештона Катчера через сексуальні сцени, – ЗМІ

За словами очевидців, Бруклін і його нова кохана не приховували своїх ніжних почуттів, коли прийшли разом в тату-салон в Лос-Анджелесі, де Бруклін зробив собі нове татуювання.



Бруклін Бекхем та Лексі Вуд

Лексі пов'язала своє життя з фешн-індустрією ще в дитинстві, а чотири роки тому, коли їй виповнилося 16 років, вона переїхала в Париж разом зі своєю сестрою. Незабаром її портфоліо поповнилося знімками для таких популярних видань, як Vogue, Playboy і Cosmopolitan. Причому є серед них і чимало досить відвертих кадрів.

Крім модельної кар'єри, Лексі також захоплюється дизайном.

"Я завжди захоплювалася модою. І якби я не стала моделлю, я б могла стати дизайнером. Я часто переробляю одяг, яку купую, щоб її зробити, як то кажуть, своєю. Я б хотіла мати можливість створювати одяг з нуля", – зізнається модель.

Володарка прекрасної фігури, Лексі веде досить активний спосіб життя і не обходить стороною спортзал. Серед улюблених тренувань новою коханою Бекхема – пілатес.

Про особисте життя моделі поки нічого невідомо. В її Instagram знімків з колишніми коханими немає, та й в старих інтерв'ю вона ніколи їх не згадувала. Можливо, вона просто не з тих, хто афішує стосунки і виставляє особисте життя напоказ.