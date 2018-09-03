Син Кріштіану Роналду забив 4 голи у матчі за "Ювентус"

Син португальського форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду – 8-річний Кріштіану Роналду-молодший – забив чотири м'ячі в дебютному матчі за дитячу команду "Ювентуса" (U-9), чим допоміг одноклубникам розгромити "Луценто" з рахунком 5:1.

Зазначимо, що минулого тижня Кріштіану-молодший приєднався до академії туринського клубу. В даний момент Роналду виступає за команду "Ювенутса" U-9.

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Однак 33-річний Роналду поки не може похвалитися такою реалізацією, після трьох турів в Серії А у Кріштіану-старшого поки жодного забитого м'яча.

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