Син легенди футболу Зінедіна Зідана показав фото з відпочинку з сім'єю

Знаменитий французький футболіст і тренер Зінедін Зідан окрім активно життя у світовому футболі не забуває проводити час зі своєю великою сім’єю. Він з дружиною Веронік Зідан та чотирьма підростаючими синами відправились на відпочинок на Ібіцу.

Щаслива сім’я на чолі з єдиною жінкою навіть дещо нагадує футбольну команду. Красені-хлопці, які пішли стопами свого батька, хизуються спортивними формами на фотографіях та з любов’ю обіймають батьків. Перше фото з відпочинку опублікував один з синів 45-річного Зідана – Лука.



Сини Зідана на Ібіці 2018

Сини Зідана – 23-річний Енцо, 20-річний Лука, 16-річний Тео і 13-річний Ельяс , вже стають справжніми професійними футболістами, наслідуючи свого тата-професіонала. Після важливих футбольних подій у світі, всі вони відправились на улюблений курорт – Ібіцу. Щоліта вони вибираються у відпустку і кілька днів насолоджуються відпочинком, курсуючи уздовж іспанського острова на своїй розкішній яхті.

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Впродовж останніх кількох років сім'я також оприлюднювала свої сімейні фото в мережі.



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