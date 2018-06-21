20:22
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Син легенди футболу Зінедіна Зідана показав фото з відпочинку з сім'єю

882 Читать новость на русском
Сім'я Зідана на Ібіці у 2017 році
Сім'я Зідана на Ібіці у 2017 році / Instagram / @luca

Знаменитий французький футболіст і тренер Зінедін Зідан окрім активно життя у світовому футболі не забуває проводити час зі своєю великою сім’єю. Він з дружиною Веронік Зідан та чотирьма підростаючими синами відправились на відпочинок на Ібіцу.

Щаслива сім’я на чолі з єдиною жінкою навіть дещо нагадує футбольну команду. Красені-хлопці, які пішли стопами свого батька, хизуються спортивними формами на фотографіях та з любов’ю обіймають батьків. Перше фото з відпочинку опублікував один з синів 45-річного Зідана – Лука.


Сини Зідана на Ібіці 2018

Сини Зідана – 23-річний Енцо, 20-річний Лука, 16-річний Тео і 13-річний Ельяс , вже стають справжніми професійними футболістами, наслідуючи свого тата-професіонала. Після важливих футбольних подій у світі, всі вони відправились на улюблений курорт – Ібіцу. Щоліта вони вибираються у відпустку і кілька днів насолоджуються відпочинком, курсуючи уздовж іспанського острова на своїй розкішній яхті. 

Читайте також: Кохана Кріштіану Роналду засвітила розкішну обручку на Чемпіонаті світу: фотофакт

Впродовж останніх кількох років сім'я також оприлюднювала свої сімейні фото в мережі.


2013 рік


2016 рік


2017 рік

Теги: LifeStyle відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук