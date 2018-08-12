Син Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс хоче одружитися з принцесою
18-річний син зіркового подружжя Ділан Дуглас підготувався до серйозних стосунків. Хлопець дотепно пожартував у соціальних мережах стосовно свого бажання одружитися з принцесою з британської королівської сім'ї.
Про це Ділан Дуглас написав на своїй сторінці в Instagram.
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У дописі хлопець згадав офіційну сторінку британської королівської родини і опублікував фотографію у стилі королівських портретів.
Простий молодий хлопець шукає принцесу. Королівська сім'я, зверніть на мене увагу. Або візьміть мою сестру, як мінімум, я зможу потрапити на королівське весілля,
– прокоментував знімок Ділан.
На знімку юнак зображений у військовій формі зі своєю 15-річною сестрою Керіс, яка сидить у мереживній сукні та тіарі.
Діти Майкла Дуглас і Кетрін Зети-Джонс / Instagram