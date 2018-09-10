Син мера Прилук скоїв ДТП та кидався на свідків: відео

У Прилуках, що на Чернігівщині, син мера Ярослав Попенко не впорався з керуванням і врізався в електричний стовп. Сам він не постраждав.

Патрульні чоловіка відвезли у лікарню. Втім проходити тест на алкоголь, водій автівки категорично відмовлявся.

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Поводився водій агресивно. Всіляко не хотів, щоб його активіст знімав на відео, навіть намагався на нього накинутися. А також штовхав поліцейського.

Він з четвертого чи п'ятого разу лише розумів, що це з ним розмовляють. Він і на людей кидався після аварії, кого бачив з камерою, на того і кидався,

– розповів представник ГО "Небайдужі прилучани".

Правоохоронці запевнили, водій таки був напідпитку. Щоправда, скільки виявили проміле алкоголю в крові водія, у поліції не кажуть.

"Лікарі підтвердили, що людина була в стані алкогольного сп'яніння. Проводиться розслідування", – зазначив речник поліції Чернігівщини Сергій Бриль.

Опісля водія просто відпустили.

До слова, це уже не перша ДТП за участю сина мера Прилук. Два роки тому напідпитку він на своїй автівці зніс паркан місцевим жителям.