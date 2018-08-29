Син переконує бранців не зневірятись, – батько полоненого українського військового

Військовослужбовець окремого танкового взводу Богдан Пантюшенко 4-й рік перебуває у полоні бойовиків, проте не зневірюється і підтримує інших бранців, розповідає його батько Валерій Пантюшенко.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого

Звільнені військові говорили, що Богдан виконував функції чи то замполіта, чи то священника. Мовляв, вселяв надію. Ми відсилали йому з волонтерами релігійну літературу, а він її зачитував хлопцям і трактував Святе Письмо,

– говорить Пантюшенко.

Наразі військовослужбовця бойовики утримують в Донецькому СІЗО. За словами колишніх бранців, він набрався терпіння і чекатиме на імовірне звільнення під наступні президентські вибори в Україні.

"Казав, що треба терпіти, і що Господь так не зоставить, тому не варто відчаюватись. Інші військові, які лишились у полоні, були в гіршому морально-психологічному стані. А Богдан, говорять, – у кращому. Як зараз, не знаю", – прокоментував батько.

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