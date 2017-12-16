Син Сергія Притули зіграв батька в дитинстві: кумедне відео
14:25, сьогодні 1735 Читать новость на русском
Син українського шоумена Сергія Притули Дмитро виконав роль батька в дитинстві у проморолику шоу "Вар'яти".
Восьмирічний Дмитро – копія Сергія Притули! Разом із сином Притули в ролику з'явилися й інші діти. Вони виконали ролі шоумена Володимира Зеленського, співака Віктора Павліка і депутата Олега Ляшка у дитинстві.
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"Цей ролик знімався ... винятково для того, щоб ще раз переконатись, що мій Дмитрик – це "вилятий" татуньо!" – йдеться в описі до відео.
Джерело: 24 Канал
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