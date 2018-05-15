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Син Шуфрича розповів про своє побиття у ресторані Києва

859 Читать новость на русском
Побиття сина Шуфрича
Побиття сина Шуфрича / Xsport.ua

Старший син нардепа Нестора Шуфрича Олександр, якого напередодні побили невідомі в одному з ресторанів Києва, розповів подробиці інциденту. За словами Олександра Шуфрича, конфлікт спалахнув після святкування дня народження двоюрідного брата.

Про це повідомляє прес-служба Нестора Шуфрича.

Зазначимо, що у ніч з 12 на 13 травня в одному із ресторанних комплексів Києва Олександра Шуфрича та його друзів побила група невідомих осіб. Шуфричу та його компанії були нанесені численні тілесні ушкодження.

Повідомляється, що після завершення святкування Шуфрич-молодший вийшов на вулицю, де до нього підійшов неадекватний незнайомий чоловік і попросив дати сигарету. При цьому чоловік упізнав сина народного депутата.

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Олександр Шуфрич ніколи не курив, і за наявною інформацією, той, хто просив сигарету, теж не курить. Після того, як Олександр пояснив, що не курить, пішла претензія, що вони голосно обговорюють результати Євробачення. Молодий чоловік, який підійшов, схопив його за руку і зажадав "закрити рота". Олександр, оцінивши ситуацію, спробував закінчити "діалог" примиренням,
– мовиться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, Олександр Шуфрич спробував вирішити конфлікт мирним шляхом, проте коли син нардепа почав іти, невідомий чоловік вдарив його по голові.

"Далі молоду людину (Шуфрича) продовжили бити ногами, коли той лежав на землі. Йому на допомогу прийшли його товариші, які теж були жорстоко побиті. Нападників було 5 осіб", – повідомляє прес-служба.

Там додали, що нападники спробували втекти під час того, коли на місце події викликали поліцію. При цьому постраждалі затримали одного з учасників побиття і передали його правоохоронцям.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Нестор Шуфрич Сутички
Джерело: 24 Канал
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