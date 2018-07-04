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Син Тіни Тернер скоїв самогубство

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Старший син Тіни Тернер Крейг Реймонд Тернер скоїв самогубство
Старший син Тіни Тернер Крейг Реймонд Тернер скоїв самогубство

Старший син американської співачки Тіни Тернер Крейг Реймонд Тернер покінчив з життя самогубством. 59-річний чоловік вистрілив у себе з вогнепальної зброї.

Тіло знайшла поліція в його помешканні у Студіо-сіті, інформують ЗМІ, зокрема, TMZ.

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Старшого сина Тіна народила, коли їй було лише 18. Батьком Реймонда був саксофоніст Реймонд Хілл, з яким співачка розлучилася незабаром після народження дитини. Другий чоловік зірки, Айк Тернер, усиновив Крейга. У шлюбі з Айком Тіна народила другого сина – Рональда Тернера. У 2013-му році Тіна вийшла за продюсера Ервіна Баха.

Тіна Тернер з сином 

Крейг не став музикантом, як його батьки, а займався нерухомістю.

За деякими даними, 78-річна Тіна Тернер зараз перебуває на Тижні високої моди у Парижі.

Теги: LifeStyle Самогубство
Джерело: 24 Канал
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