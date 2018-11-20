Син українського дипломата Прокопчука постить у соцмережах фото з Путіним

Син українського дипломата Ігоря Прокопчука постить у соціальних мережах фото з президентом РФ Володимиром Путіним. А в розпал війни на Донбасі він ще й вчився в школі при посольстві Російської Федерації.

Відповідні фото син Прокопчука опублікував в Instagram.

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Син Прокопчука постить фото з Путіним



Ймовірно, що в розпал війни син Прокорчука вчився в школі при посольстві РФ

Хоча в українському МЗС запевнили: Ігор Прокопчук – патріот України і має діаметрально-протилежні погляди з рідним братом Олександром, росіянином, який претендує на пост очільника Інтерполу.

Мовляв, вони просто росли разом на Житомирщині та закінчили один університет. В українському МЗС запевняють, що родинні зв’язки не вплинули на роботу постпреда України при ОБСЄ і не шкодять національним інтересам країни.

Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією, але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає. Не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України,

– повідомили у прес-службі МЗС.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що рідний брат представника України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука є російським кандидатом на посаду глави Інтерполу – Олександр Прокопчук.