Син Вікторії Бекхем відсвяткував день народження на 2 дні раніше: причина

Середній син подружжя Бекхемів – 15-річний Ромео, відсвяткував своє день народження не 1 вересня, а 30 серпня. А все тому, що сім’я зараз перебуває на відпочинку в компанії Елтона Джона і його чоловіка Девіда Ферніша, які є хрещеними батьками хлопця.

Як відомо, легендарний виконавець Елтон Джон та його чоловік Девід Ферніш є хресними батьками Ромео Бекхема, через що вони вирішили привітати свого похресника раніше, поки ще всі перебувають разом.

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Можливо, з початком осені сім’я роз’їдеться по своїх справах, тому Вікторія і Девід Бекхеми вирішили влаштувати святкування для свого сина дещо раніше. Модна дизайнерка опублікувала у своєму Instagram зворушливий відеоролик, у якому за круглим столом в ресторані зібрались найближчі друзі та вся сім'я. На відео Ромео приносять святковий торт і всі хором співають "Happy Birthday".

"Святкування раннього дня народження. Поцілунки від найкращих хрещених батьків Елтона Джона і Девіда Ферніша", – підписала відео Вікторія.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 29 Сер 2018 р. о 2:41 PDT

Нагадаємо, що зараз Бекхеми та Елтон Джон з чоловіком разом відпочивають на розкішній яхті виконавця біля берегів Французької Рив’єри.