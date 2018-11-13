Син Вілла Сміта публічно зізнався у коханні відомому музиканту: відеофакт

Син голлівудського актора Вілла Сміта публічно заявив про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти. 20-річний Джейден зізнався у коханні відомому музиканту.

Як повідомляє The Daily Mail, неоднозначну заяву молодий дизайнер та співак зробив у неділю, 11 листопада. Під час концерту репера Tyler, The Creator (справжнє ім'я – Тайлер Грегорі Оконма) він вийшов на сцену та зробив невеличку промову. Джейден Сміт не тільки відзначив талант артиста, але й заявив, що зустрічається з ним.

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Я хочу сказати, що Тайлер – найкращий друг у світі. Я його дуже люблю. А ще хочу в дечому зізнатись. Тайлер не хоче це афішувати, але він – мій бойфренд. Це правда!

– заявив син Вілла Сміта.

Згодом у мережі з'явилось відео з промовою 20-річного Джейдена. Хлопець не стримував свого хвилювання від заяви та нецензурну лайку.

Варто зазначити, що сам Tyler, The Creator не прокоментував досить резонансної заяви. Під час виступу Джейдена Сміта він стояв та посміхався. Після концерту нащадок голлівудського актора продовжив своє зізнання у Twiiter.

"Я всім сказав, так що тепер ти не можеш цього заперечувати", – написав Джейден до свого бойфренда. На це репер лаконічно відповів: "Божевільний".

Наразі не зрозуміло, чи публічне зізнання у коханні є правдивим, чи це всього лише чергова витівка епатажного Джейдена Сміта. У мережі активно обговорюють резонансну заяву, а більшість прихильників артиста запевняють, що син Вілла Сміта та Tyler, The Creator просто хороші друзі, які вирішили пожартувати.