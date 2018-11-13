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      Син Вілла Сміта публічно зізнався у коханні відомому музиканту: відеофакт

      670 Читать новость на русском
      Джейден Сміт
      Джейден Сміт / Фото із соцмереж

      Син голлівудського актора Вілла Сміта публічно заявив про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти. 20-річний Джейден зізнався у коханні відомому музиканту.

      Як повідомляє The Daily Mail, неоднозначну заяву молодий дизайнер та співак зробив у неділю, 11 листопада. Під час концерту репера Tyler, The Creator (справжнє ім'я – Тайлер Грегорі Оконма) він вийшов на сцену та зробив невеличку промову. Джейден Сміт не тільки відзначив талант артиста, але й заявив, що зустрічається з ним. 

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      Я хочу сказати, що Тайлер – найкращий друг у світі. Я його дуже люблю. А ще хочу в дечому зізнатись. Тайлер не хоче це афішувати, але він – мій бойфренд. Це правда!
      – заявив син Вілла Сміта. 

      Згодом у мережі з'явилось відео з промовою 20-річного Джейдена. Хлопець не стримував свого хвилювання від заяви та нецензурну лайку. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений MyMixtapez (@mymixtapez)

       

      Варто зазначити, що сам Tyler, The Creator не прокоментував досить резонансної заяви. Під час виступу Джейдена Сміта він стояв та посміхався. Після концерту нащадок голлівудського актора продовжив своє зізнання у Twiiter. 

      "Я всім сказав, так що тепер ти не можеш цього заперечувати", – написав Джейден до свого бойфренда. На це репер лаконічно відповів: "Божевільний".

      Наразі не зрозуміло, чи публічне зізнання у коханні є правдивим, чи це всього лише чергова витівка епатажного Джейдена Сміта. У мережі активно обговорюють резонансну заяву, а більшість прихильників артиста запевняють, що син Вілла Сміта та Tyler, The Creator просто хороші друзі, які вирішили пожартувати.

      Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика ЛГБТ
      Джерело: 24 Канал
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