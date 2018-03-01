Син заступника міністра взяв участь збройному нападі на кур'єра у Києві, – ЗМІ

Близько місяця тому у Києві син першого заступника міністра освіти України Володимира Ковтунця – Михайло – взяв участь у розбійному нападі на кур'єра одного з інтернет-магазинів. Метою зловмисників був мобільний телефон Iphone 8+.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, сину міністра допомагали ще два спільники.

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За інформацією ресурсу, для цього Ковтунець-молодший позичив у знайомого пістолет.

22 лютого зловмисники оформили в інтернет-магазині доставку мобільного телефону Iphone 8+ за адресою провулок Артилерійський, 5-а. Там вони чекали на кур'єра, погрожували йому пістолетом і застосували фізичну силу. Однак той зумів вирватися та втекти разом із товаром. Після цього потерпілий написав заяву в поліцію. Під час розслідування кур'єр впізнав Ковтунця як людину, яка погрожувала йому пістолетом. Учасникам нападу вже вручили підозри про вчинення злочину,

– зазначають журналісти.

Додамо, що поліція підтвердила факт події та вже розслідує цю справу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Факт розбійного нападу на кур'єра одного з інтернет-магазинів техніки відбувся місяць тому. У цій справі є двоє підозрюваних", – зазначили у прес-службі ГУ Нацполіції Києва, однак жодних інших подробиць не оприлюднили.

Як розповіло інформаційній агенції джерело в правоохоронних органах, у розбійному нападі брали участь три людини, одна з яких – син заступника міністра освіти Володимира Ковтунця.

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За його словами, поліція готувала підозри у скоєнні злочину всім трьох учасникам, але прокуратура не погодила підозру сину першого заступника міністра. Тобто, як зауважив він, наразі Ковтунець-молодший не проходить у справі як підозрюваний.