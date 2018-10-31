Син зірки "Кварталу 95" навчається в Росії: комік пояснив причини

Зірка "студії "Квартал 95" Степан Казанін підтвердив, що на сьогодні один з його синів навчається у Росії. Комік уточнив, що хлопець навчається в університеті Москви на математичному факультеті.

Про це Казанін розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Ні, це не університет імені Шевченка. Це – Московський університет", – сказав комік.

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Так вийшло, що до Києва приїхала міжнародна олімпіада, після якої кращих запросили до себе на навчання,

– зазначив Казанін.

Комік, який сам народився в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (Росія), додав, що не збирався і не планує заважати планам сина.

"Як я можу заважати? Удачі!", – наголосив учасник "Кварталу 95".

Степан Казанін розповів, що його син навчається в Росії: дивіться відео