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      Син зірки "Кварталу 95" навчається в Росії: комік пояснив причини

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      Син Степана Казаніна з "Кварталу 95" вчиться у Москві
      Син Степана Казаніна з "Кварталу 95" вчиться у Москві / Фото з вільних мереж

      Зірка "студії "Квартал 95" Степан Казанін підтвердив, що на сьогодні один з його синів навчається у Росії. Комік уточнив, що хлопець навчається в університеті Москви на математичному факультеті.

      Про це Казанін розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

      "Ні, це не університет імені Шевченка. Це – Московський університет", – сказав комік.

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      Так вийшло, що до Києва приїхала міжнародна олімпіада, після якої кращих запросили до себе на навчання,
      – зазначив Казанін.

      Комік, який сам народився в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (Росія), додав, що не збирався і не планує заважати планам сина.

      "Як я можу заважати? Удачі!", – наголосив учасник "Кварталу 95".

      Степан Казанін розповів, що його син навчається в Росії: дивіться відео

       

      Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Освіта Діти Квартал 95 Москва
      Джерело: 24 Канал
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