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Сінді Кроуфорд ніжно привітала свого чоловіка з 20-річчям шлюбу

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Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер святкують 20-річчя шлюбу
Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер святкують 20-річчя шлюбу / 24 Канал

Супермодель Сінді Кроуфорд обмінялась зі своїм чоловіком Ренді Гербером чуттєвими привітаннями в честь 20-річчя шлюбу. За час спільного життя у подружжя народилось двоє спільних дітей – Кайя і Преслі Гербери.

Американська супермодель Сінді Кроуфорд одружилась з бізнесменом Ренді у 1998 році. Сьогодні пара відзначила 20-річчя свого шлюбу і тепло привітали одне одного в Instagram архівними фотографіями.

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52-річна модель опублікувала архівну світлину, де вони босими та зовсім молодими йдуть до вівтаря.

"20 років тому, ідемо до "вівтаря". Ренді Гербер, я не могла обрати кращого чоловіка, щоби провести разом те, що зветься життям. Я кохаю тебе!", – зазначила Кроуфорд.

 

У свою чергу Ренді Гербер теж не пожалів щирих слів для своєї дружини в мережі.

"20 років тому в цей день, двоє прекрасних дітей і ця красива дівчина, чиї руки завжди так міцно тримаються. Спасибі тобі за наше життя", – у відповідь чоловік привітав Сінді.

 

Ювілейну дату Сінді і Ренді відсвяткували в одному із затишних закладів під пісню "Have A Little Faith In Me" талановитих музикантів.

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Додамо, що перед весілля Сінді Кроуфорд з Ренді Гербером, модель була одружена з кіноактором Річардом Гіром – їхній шлюб тривав з 1991 по 1995 рік. Щодо 56-річного Ренді, то цей його перший і єдиний шлюб.

Нагадаємо, що останніми місяцями в ЗМІ з’являлись чутки про несприятливу ситуацію в сім’ї Кроуфорд-Герберів і що подружжя старається всіма силами врятувати свою сім'ю. Однак пара знову все частіше почала з’являтись на світських подіях разом, зокрема, і на Балу Met Gala, а також брати участь в спільних фотосесіях, такий як для бренду годинників Omega.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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