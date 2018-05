Сінді Кроуфорд ніжно привітала свого чоловіка з 20-річчям шлюбу

Супермодель Сінді Кроуфорд обмінялась зі своїм чоловіком Ренді Гербером чуттєвими привітаннями в честь 20-річчя шлюбу. За час спільного життя у подружжя народилось двоє спільних дітей – Кайя і Преслі Гербери.

Американська супермодель Сінді Кроуфорд одружилась з бізнесменом Ренді у 1998 році. Сьогодні пара відзначила 20-річчя свого шлюбу і тепло привітали одне одного в Instagram архівними фотографіями.

Читайте також: Кайя Гербер розповіла про настанови її зіркової мами Сінді Кроуфорд

52-річна модель опублікувала архівну світлину, де вони босими та зовсім молодими йдуть до вівтаря.

"20 років тому, ідемо до "вівтаря". Ренді Гербер, я не могла обрати кращого чоловіка, щоби провести разом те, що зветься життям. Я кохаю тебе!", – зазначила Кроуфорд.

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 29 Тра 2018 р. о 8:19 PDT

У свою чергу Ренді Гербер теж не пожалів щирих слів для своєї дружини в мережі.

"20 років тому в цей день, двоє прекрасних дітей і ця красива дівчина, чиї руки завжди так міцно тримаються. Спасибі тобі за наше життя", – у відповідь чоловік привітав Сінді.

Допис, поширений Rande Gerber (@randegerber) 29 Тра 2018 р. о 1:44 PDT

Ювілейну дату Сінді і Ренді відсвяткували в одному із затишних закладів під пісню "Have A Little Faith In Me" талановитих музикантів.

Читайте також: З ювілеєм, моя королево, – Вілл Сміт чуттєво привітав дружину з 20-річницею весілля

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 29 Тра 2018 р. о 2:29 PDT

Допис, поширений Rande Gerber (@randegerber) 29 Тра 2018 р. о 6:28 PDT

Додамо, що перед весілля Сінді Кроуфорд з Ренді Гербером, модель була одружена з кіноактором Річардом Гіром – їхній шлюб тривав з 1991 по 1995 рік. Щодо 56-річного Ренді, то цей його перший і єдиний шлюб.

Нагадаємо, що останніми місяцями в ЗМІ з’являлись чутки про несприятливу ситуацію в сім’ї Кроуфорд-Герберів і що подружжя старається всіма силами врятувати свою сім'ю. Однак пара знову все частіше почала з’являтись на світських подіях разом, зокрема, і на Балу Met Gala, а також брати участь в спільних фотосесіях, такий як для бренду годинників Omega.