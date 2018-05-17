Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю знялись у чуттєвому кампейні годинників: фото
Супермодель Сінді Кроуфорд вже давно є офіційним обличчям елітного бренду годинників Omega. Для реклами нової лінійки лінійки Trésor зірка знялась разом з донькою-моделлю Кайєю Гербер
Відповідні фото з’явились на сайті швейцарської марки.
У фотосесії матір з донькою позували в лаконічних образах, які доповнювали годинники легендарного бренду з лінійки Trésor. Автором знімків став легендарний митець Пітер Ліндберг.
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Фірмові чорно-білі знімки кампейнів Omega як завжди виглядають стильно та проникливо. Сінді додала, що протягом 22 років співпраці з Omega її сім'ю теж можна вважати неофіційними амбасадорами фірми.
Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер для Omega
"Мої діти з самого раннього дитинства були частиною співпраці з Omega. Я навіть можу сказати, що вони є неофіційними амбассадорами Omega протягом останніх десяти років", – прокоментувала Кроуфорд.
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