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Сінді Кроуфорд затанцювала у рекламі в стилі 80-х: відео

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Сінді Кроуфорд у рекламі Reserved
Сінді Кроуфорд у рекламі Reserved / Reserved

Супермодель Сінді Кроуфорд стала обличчям нової кампанії бренду Reserved весна-літо 2018.

Рекламний ролик стилізований під 1980-ті, на кадрах видно, як Кроуфорд енергійно танцює в одязі з нової колекції. Партнером по зйомці Сінді став зірка серіалу "Дуже дивні справи" Дакр Монтгомері і актор Ерік Робертс.

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Автором відео виступив канадський фотограф і режисер Гордон фон Штайнер.

Дивіться відео реклами Reserved з Сінді Кроуфорд:

Допис, поширений reserved (@reserved)

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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