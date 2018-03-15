Сінді Кроуфорд затанцювала у рекламі в стилі 80-х: відео
Супермодель Сінді Кроуфорд стала обличчям нової кампанії бренду Reserved весна-літо 2018.
Рекламний ролик стилізований під 1980-ті, на кадрах видно, як Кроуфорд енергійно танцює в одязі з нової колекції. Партнером по зйомці Сінді став зірка серіалу "Дуже дивні справи" Дакр Монтгомері і актор Ерік Робертс.
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Автором відео виступив канадський фотограф і режисер Гордон фон Штайнер.
Дивіться відео реклами Reserved з Сінді Кроуфорд:
Джерело: 24 Канал
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