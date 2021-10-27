Синдром Зайцевої: тепер у Харкові відмазують "мажора Колєньку"

В нас сталася чергова моторошна ДТП. І знову з мажором, і знову у Харкові. Я був певен, що усі межі цинізму в нас вже було перейдено у 2017 році.

Саме тоді 20-річна мажорка на Lexus пролетіла на червоний світлофор. Вона вбила 6 випадкових перехожих.

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Історія повторилась

Її тоді одразу взялися "відмазувати". Аналізи десь губилися. Лікарка, яка свідчила, що водійка під наркотою, теж. Розгублені і судові експерти. Вони геть не бачили перевищення швидкості і проїзду Lexus на червоне світло.

Родичі загиблих на свої картки отримували якісь копійки, про які потім в суді адвокати розказували казки. Мовляв, це компенсація за згодою сторін і претензій до вбивці ні від кого вже немає.



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Ця історія була вкрай гидотною та максимально цинічною. Я навіть і подумати не міг, що може бути якось гірше. Так от, я помилявся. Зараз може бути і гірше, і огидніше, і цинічніше…

Про що мовиться

Маємо чергову ДТП у Харкові із черговим мажором. Тепер вже навіть неповнолітнім, 16-річним "Колєнькой Харьковскім", який на люксовому Infiniti пролетів на шаленій швидкості червоний світлофор

Він врізався у Chevrolet Aveo і вбив його 58-річного водія, додатково іще покалічив трьох своїх пасажирів, також підлітків.

І от чим більше подробиць цієї історії зараз випливає, тим стає від цієї історії все огидніше і огидніше.

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Батьки намалювали свою версію

Дивіться, ми вже маємо заяву від батьків цього Колєнькі, що проти нього розпочалася "спланована кампанія". Мовляв, їхнього синочка оббріхують, коли звучать такі тези:

автівку цю йому батьки подарували разом із правами;

він регулярно порушує правила дорожнього руху і відкуповується від поліцейських;

після цієї аварії він правоохоронців матюкав й грозився їм, що його мама з прокуратури, а батько "м'ясний король", тому жодного покарання йому не буде.

Хлопець впевнений, що його точно і цього разу відмажуть. У крайньому разі – відправлять жити за кордон.

Нібито оббріхують їхнього синочка і тоді, коли кажуть, що 2 роки тому під час побутового конфлікту в супермаркеті він зі зброї поцілив у 2 людей.

Мовляв, оббріхують, коли кажуть, що їхній синочок тим усім регулярно хизувався в своїх соцмережах: і зброєю, і конфліктами з оточуючими, і порушенням правил дорожнього руху, і підкупом поліції тощо.

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Всі його "оббріхують", це спланована акція, тоді як батьки точно знають, що синочок їхній – ангел. Кажуть, що люксову Infiniti перед цим хтось викрав, про це навіть заява до поліції була телефоном зроблена.

Мовляв, ви спочатку доведіть, що то наш Колєнька був за кермом! От ви його бачили? І ніхто не бачив, камери по усьому місту сьогодні не працювали, то ж відчепіться, будь ласка, від дитини…

Що, найімовірніше, скажуть адвокати

Якщо раптом хтось таки побачив, що то Колєнька був за кермом – буде ще одна версія. Це він своїх друзів саме в лікарню терміново завозив, він дуже поспішав, адже дуже за них хвилювався.

В нього ж "велике серце", от воно і не витримало, стався напад і він втратив свідомість і кермування. Думаю, приблизно в такому ключі адвокати Колєнькі будуть вже незабаром судді локшину на вуха вішати.

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Чим все закінчиться

Маємо неповнолітнього мажора та його багатих батьків. Маємо "непідкупну" нашу Феміду і таких самих правоохоронців (хоча і цьому я підтверджень жодних не маю).

Якщо без фактів, а лише на емоціях. Скажіть, як думаєте, от чим ця вся історія для цього мажора Колєнькі скінчиться? От і я боюся, що таки нічим.

Знаєте, чого я боюся насправді? Я дуже боюся, що вже завтра або післязавтра, коли він вийде на волю, знову вчинить злочин.

Він точно знає, що і той його майбутній злочин йому також точно зійде з рук, як вони йому сходили дотепер.

Зійде йому з рук і ця от моторошна дорожньо-транспортна пригода. Ще мене лякає думка, скільки таких от Колєньок і Зайцевих нині перебувають просто навколо нас із вами? Наскільки ми від їхніх майбутніх злочинів насправді беззахисні?

Родина загиблого налаштована рішуче

Єдине – я дуже сподіваюсь, що суспільний резонанс та розголос у ЗМІ все ж таки не дозволять винуватцям від Феміди відкупитися. Надіюсь, що вони будуть покарані відповідно до міри завданої ними шкоди.

Зверніть увагу, я не сказав "покарані по закону". Наші закони як той дишель – куди повернув, туди й вийшло.

Я все ж таки маю обережний оптимізм, що Феміда по цьому ДТП не зможе продатися, адже донька загиблого водія Chevrolet Aveo у своїх соцмережах звернулася до юристів та адвокатів із проханням допомогти їй судитися по цьому інциденту.

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Кілька тих адвокатів вже відгукнулися. Сподіваюся, це не підставні, які готові розвалити справу. Сподіваюся, це не ті, які хапаються за будь-які гучні випадки, щоб зробити собі на них ім'я.

Особисто я сподіваюсь, що родина загиблого обере собі в адвокати Масі Наєма – він також серед тих, хто зголосився допомогти. Він і професіонал, і точно не підставна особа.

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Хоч би що там було – я все ж таки впевнений, що небайдужі українці не дадуть цій справі тихенько забутися і "парєшаца". Зі свого боку я сам буду за її перебігом уважно стежити та вас про це повідомляти.