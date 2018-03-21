Синдром Дауна – не вирок: зворушлива історія про досягнення хлопчика з Херсону

За статистикою, із зайвою хромосомою народжується кожна семисота дитина. У багатьох країнах сонячні люди соціалізовані і працюють у різних сферах. Синдром Дауна – не вирок. Так вважають і в Україні.

Артем - п’ята дитина у родині. І про те, що чекають на особливого хлопчика, його батьки не здогадувалися.

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УЗД, все було чудово, ми чекали здорову дитину і коли я його народила, то прямо в пологовому залі винесли умовний вирок. Все, що знаходиш в інтернеті, це жахливі речі з приводу того, що діти не можуть навчатися, це вічні "рослини", вони весь час знаходяться вдома, ви прикуті до цієї дитини,

– розповіла мама Артема Ірина Ханікова.

Але родина вирішила не читати статті у мережі, а зламати стереотипи про дітей із синдромом Дауна. Досвідом виховання особливої дитини Ірина Ханікова вирішила поділитися з такими ж батьками, як сама. Жінка створила організацію, яка допомагає сонячній малечі адаптуватися. Це - інклюзивний простір, де є сенсорна кімната.

Про вражаючі досягнення Артема і його батьків – дивіться у сюжеті.