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Сини Памели Андерсон і внук Чапліна: які зірки засвітились на подіумі Milan Men's Fashion Week

16:04, сьогодні 655 Читать новость на русском
Milan Men's Fashion Week 2018
Milan Men's Fashion Week 2018 / www.gettyimages.in

В рамках Тижня чоловічої моди в Мілані відбулись покази колекцій відомих брендів. Серед них на показі Dolce & Gabbana сезону осінь-зима 2018-19 на подіум вийшли родичі легенд шоу-бізнесу.

Серед них по подіуму пройшли такі моделі як: внук Чарлі Чапліна – 23-річний Кевін Чаплін, який відкрив показ, сини Памели Андерсон – 21-річний Брендон Томас Лі і 20-річний Ділан Джаггер Лі, син актора Девіда Ойелоуо – Ашер, син Гері Олдмена – 18-річний Чарлі Олдман, син Деніела Дей-Льюїса – 22-річний Габріель Кейн Дей-Льюїс, син актора Джеймса Марсдена – 16-річний Джек Марсден.

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Також були син репера Diddy – 19-річний Крістіан Кезі Коумз, родич Вінстона Черчилля і принцеси Діани – 25-річний Джордж Спенсер-Черчилль, племінник актора Рейфа Файнса – 20-річний Хіро Файнс-Тіффін і багато інших.

Колекція одягу була як завжди яскравою та екстравагантною, а родичі легенд впевнено її представили.


Внук Чарлі Чапліна – 23-річний Кевін Чаплін


Син Памели Андерсон – 21-річний Брендон Томас Лі


Син Памели Андерсон – 20-річний Ділан Джаггер Лі


Син Гері Олдмена – 18-річний Чарлі Олдман


Син актора Девіда Ойелоуо – Ашер


Син Деніела Дей-Льюїса – 22-річний Габріель Кейн Дей-Льюїс


Син актора Джеймса Марсдена – 16-річний Джек Марсден


Cин репера Diddy – 19-річний Крістіан Кезі Коумз


Родич Вінстона Черчилля і принцеси Діани – 25-річний Джордж Спенсер-Черчилль

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Племінник актора Рейфа Файнса – 20-річний Хіро Файнс-Тіффін і модель Лаура Мюррей

Теги: Голлівуд LifeStyle Мода Музика Кіно
Джерело: 24 Канал
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