Сини Памели Андерсон і внук Чапліна: які зірки засвітились на подіумі Milan Men's Fashion Week

В рамках Тижня чоловічої моди в Мілані відбулись покази колекцій відомих брендів. Серед них на показі Dolce & Gabbana сезону осінь-зима 2018-19 на подіум вийшли родичі легенд шоу-бізнесу.

Серед них по подіуму пройшли такі моделі як: внук Чарлі Чапліна – 23-річний Кевін Чаплін, який відкрив показ, сини Памели Андерсон – 21-річний Брендон Томас Лі і 20-річний Ділан Джаггер Лі, син актора Девіда Ойелоуо – Ашер, син Гері Олдмена – 18-річний Чарлі Олдман, син Деніела Дей-Льюїса – 22-річний Габріель Кейн Дей-Льюїс, син актора Джеймса Марсдена – 16-річний Джек Марсден.

Читайте також: Експерти назвали імена 50 найсексуальніших чоловіків за останні 60 років

Також були син репера Diddy – 19-річний Крістіан Кезі Коумз, родич Вінстона Черчилля і принцеси Діани – 25-річний Джордж Спенсер-Черчилль, племінник актора Рейфа Файнса – 20-річний Хіро Файнс-Тіффін і багато інших.

Колекція одягу була як завжди яскравою та екстравагантною, а родичі легенд впевнено її представили.



Внук Чарлі Чапліна – 23-річний Кевін Чаплін



Син Памели Андерсон – 21-річний Брендон Томас Лі



Син Памели Андерсон – 20-річний Ділан Джаггер Лі



Син Гері Олдмена – 18-річний Чарлі Олдман



Син актора Девіда Ойелоуо – Ашер



Син Деніела Дей-Льюїса – 22-річний Габріель Кейн Дей-Льюїс



Син актора Джеймса Марсдена – 16-річний Джек Марсден



Cин репера Diddy – 19-річний Крістіан Кезі Коумз



Родич Вінстона Черчилля і принцеси Діани – 25-річний Джордж Спенсер-Черчилль

Читайте також: Племінниця принцеси Діани знялася в рекламній кампанії для Dolce&Gabbana: яскраві фото



Племінник актора Рейфа Файнса – 20-річний Хіро Файнс-Тіффін і модель Лаура Мюррей