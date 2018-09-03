"Синій кит": нацгвардієць врятував дівчинку, яка хотіла вкоротити собі віку

Військовослужбовець 9 полку оперативного призначення Нацгвардії, старший солдат Леонід Стукало врятував дівчину, яка збиралася стрибнути з греблі ДніпроГЕСу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військової частини 3029 НГУ.

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Проїжджаючи повз на власному автомобілі, солдат помітив дівчину яка стояла на огороджувальних перилах греблі. Військовослужбовець зупинив автомобіль за 100 метрів від дівчини, щоб не налякати її, і обережно наблизився до неї. Стукало переконав дівчину не укорочувати собі віку та допоміг їй перелізти на проїжджу частину. Дівчина плакала та не могла пояснити свій вчинок.

Чоловік відвіз дівчину до Дніпровського відділу поліції Запоріжжя, де з'ясувалося, що вона зникла з дому 2 дні назад і виконувала завдання із гри “Синій кит”, де останнім завданням був стрибок з греблі.