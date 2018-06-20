Синоптик попередила про суттєве похолодання

У суботу, 23 червня, у Києві температура повітря вдень опуститься до 18 – 20 градусів зі знаком плюс.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

При цьому ввечері температура опуститься до +15 градусів. Окрім того 22 – 23 червня пройдуть дощі із поривчастим вітром.

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Відзначимо, що похолодає на вихідних і на Заході та півночі України. Денна температура подекуди опуститься до +17 градусів.

Погода у суботу, 23 червня, в Україні