Синоптик попередила про суттєве похолодання
У суботу, 23 червня, у Києві температура повітря вдень опуститься до 18 – 20 градусів зі знаком плюс.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
При цьому ввечері температура опуститься до +15 градусів. Окрім того 22 – 23 червня пройдуть дощі із поривчастим вітром.
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Відзначимо, що похолодає на вихідних і на Заході та півночі України. Денна температура подекуди опуститься до +17 градусів.
Погода у суботу, 23 червня, в Україні
Джерело: 24 канал
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