Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло
22:34, 24 січня 1011 Читать новость на русском
Морозна погода протримається в Україні до суботи, 27 січня. І вже у неділю по всій території потепліє.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
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При цьому у ці дні Україна – одна з найхолодніших країн у Європі. У Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії, навіть у Швеції та Норвегії температура повітря вдень становить +4...+13 градусів тепла.
Однак, така ситуація зберігатиметься не довго. Вже 28 січня, за словами синоптика, в Україні "серйозно потепліє".
Джерело: 24 Канал
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