Синоптик сповістила, коли в Україні почнеться літня спека

Наприкінці липня в Україні, зокрема у Києві, відновиться спекотна погода, коли температура повітря значно підвищиться.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Для любителів гарячих відчуттів у великому місті. З 26-го липня у Києві почнеться спека,

– зауважила вона.

Водночас, синоптики порталу Gismeteo прогнозують, що жара протримається у Києві майже до середини серпня. Пік спекотної погоди варто очікувати 5 серпня, коли температура повітря сягне понад 30 градусів тепла.

У той час, на заході України, стовпчики термометрів будуть підніматися наприкінці липня до +28+30 градусів тепла. Така погода збережеться у регіоні до середини серпня, хоча з початку останнього місяця літа можливі часті дощі.

У північних областях також почнеться спека та сонячна погода, а дощі ймовірні лише на початку серпня. Температура повітря підніметься вище 30 градусів тепла.

Не омине сильна жара і Схід України, яка триватиме в областях до половини останнього літнього місяця. Так, стовпчики термометрів сягнуть позначки у +32+33 градуси тепла.

Найбільшу спеку варто очікувати у південних регіонах України. Зокрема, у приморських районах погода потішить туристів та відпочивальників температурою до +35+37 градусів тепла. Триватиме спека аж до кінця серпня.