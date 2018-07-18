23:30
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Синоптик сповістила, коли в Україні почнеться літня спека

845 Читать новость на русском
Спека в Україні почнеться наприкінці липня
Спека в Україні почнеться наприкінці липня / Фото з відкритих джерел

Наприкінці липня в Україні, зокрема у Києві, відновиться спекотна погода, коли температура повітря значно підвищиться.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Потужна злива у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях (відео)

Для любителів гарячих відчуттів у великому місті. З 26-го липня у Києві почнеться спека,
– зауважила вона.

Водночас, синоптики порталу Gismeteo прогнозують, що жара протримається у Києві майже до середини серпня. Пік спекотної погоди варто очікувати 5 серпня, коли температура повітря сягне понад 30 градусів тепла.

У той час, на заході України, стовпчики термометрів будуть підніматися наприкінці липня до +28+30 градусів тепла. Така погода збережеться у регіоні до середини серпня, хоча з початку останнього місяця літа можливі часті дощі.

У північних областях також почнеться спека та сонячна погода, а дощі ймовірні лише на початку серпня. Температура повітря підніметься вище 30 градусів тепла.

Не омине сильна жара і Схід України, яка триватиме в областях до половини останнього літнього місяця. Так, стовпчики термометрів сягнуть позначки у +32+33 градуси тепла.

Найбільшу спеку варто очікувати у південних регіонах України. Зокрема, у приморських районах погода потішить туристів та відпочивальників температурою до +35+37 градусів тепла. Триватиме спека аж до кінця серпня.

Теги: Новини України Новини Києва Спека в Україні Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
сьогодні, 22:12 Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою
1590
Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
сьогодні, 22:00 Что означает явка Путина с повинной в Хельсинки?
Блог Медіа 1479
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сьогодні, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 860
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
сьогодні, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Катерина Петренко 399
Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
сьогодні, 19:00 Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
Інна Жолобович 1161
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
У СБУ сповістили, яким ім'ям називали Бабченка його "вбивці"
16 червня , 00:19
Курс валют на 12 лютого: долар та євро продовжують втрачати у ціні
 12 лютого , 08:30
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук