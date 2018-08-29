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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Сину, може ти не підеш... А він не міг": розпочалась панахида за загиблими під Іловайськом

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На Михайлівській площі почалися заходи з вшанування полеглих захисників України, учасників АТО та ООС. В рамках заходів відбудеться відкриття оновленої "Стіни пам'яті воїнам, які загинули на сході України". Меморіал розташовано на зовнішньому мурі Михайлівського Золотоверхого вздовж вулиці Трьохсвятительської.

На "Стіні пам'яті" розміщено фотографії та біографії близько трьох тисяч загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, працівників МВС та Нацполіції, добровольців, бійців "Азова", які загинули на Донбасі. 

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Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Оксана Тропотяга.

За її словами, урочистості розпочнуться хвилиною мовчання за загиблими в Іловайській битві та російсько-українській війні.

"Стіна пам'яті"

Пройде Почесна варта від Національної гвардії України і Міністерства збройних сил, відбудеться покладання квітів і запалювання поминальних свічок.

Людей прийшло дуже багато і підходять ще. Військові, родичі та друзі загиблих, майбутні військові, і просто небайдужі українці. Люди приносять квіти, лампадки, портрети загиблих. Згадують і тих, хто загинув під Дебальцево, у Донецькому аеропорту, за весь час конфлікту на сході України, 
– повідомила журналістка.

Також відбудеться Всеукраїнська панахида за участю Святійшого Патріарха Філарета, яка одночасно триватиме майже в усій країні.


Панахида щойно розпочалась

Я відчувала щось і казала йому: сину, може ти не підеш. А він не міг. Казав: як я буду дивитись людям в очі,
– мати загиблого бійця Світлана Посполітак.

Журналістка також нагадала, що кілька сотень людей сьогодні зранку прийшли і до російського посольства. Там перекрили дорогу та встановили 366 хрестів з фотографіями тих, хто загинув під Іловайськом. Таким чином вшанували пам'ять та нагадали Росії і Путіну, що Україна цього не забуде і що це – на їх совісті.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Іловайська трагедія Збройні Сили України АТО Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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