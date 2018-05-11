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Сину нардепа Попова присудили 5 років умовно за пограбування магазину

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Сину нардепа Попова винесли вирок
Сину нардепа Попова винесли вирок / Укрінформ

10 травня Оболонський суд Києва виніс вирок неповнолітнім сину нардепа Ігоря Попова Богдану та його приятелю Владиславу Чобану за пограбування магазину. Суд оголосив їм 5 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на 2 роки.

Про це повідомив сайт "Укрінформ".

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Нагадаємо, що напад на магазин неповнолітні вчинили 26 листопада 2017 року. 

Секретар Оболонського райсуду Києва Інна Свинаренко повідомила, що даний вирок був винесений з урахуванням щирого каяття обвинувачених і їх юного віку. Крім того, саме на такому покаранні зловмисників наполягали представники держобвинувачення у справі.

Син нардепа Ігоря Попова Богдан
Син нардепа Ігоря Попова Богдан

За її словами, під час судового розгляду справи було допитано 3 потерпілих, переглянуто відеодокази, а також заслухано обвинувачених. Серед потерпілих доповідали власник магазину та дві продавчині. Обвинувачені повністю визнали свою провину.

З урахуванням всіх цих фактів суд прийшов до висновку про доцільність визначення покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років з випробувальним терміном на два роки,
– заявила Інна Свинаренко.

Нагадаємо, що раніше сину народного депутата Ігоря Попова обрали запобіжний захід. 29 листопада суд задовольнив клопотання захисту і відправив 14-річного сина нардепа під цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці.

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Кримінальні новини Діти Судді Пограбування
Джерело: 24 Канал
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