Сину заступника міністра повідомили про підозру в розбійному нападі: деталі

Сину першого заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайлу повідомили про підозру у справі про розбійний напад на кур'єра в Києві.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

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Зазначається, що хлопцю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм).

Підозру Михайлу Ковтунцю вручили в суботу, 3 березня, коли він самостійно прийшов за викликом до слідчого.

У прокуратурі додали, що зараз готується клопотання про обрання запобіжного заходу, яке планується здійснити цього тижня.

Раніше стало відомо, що син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайло є фігурантом справи про розбійний напад на кур'єра. Тоді повідомлялось, що двом особам у справі вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син першого заступника міністра освіти України Володимира Ковтунця – Михайло – взяв участь у розбійному нападі на кур'єра одного з інтернет-магазинів. Метою хлопця, та двох його ймовірних спільників був мобільний телефон Iphone 8+.