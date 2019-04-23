Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку

Після оголошення попередніх результатів президентських виборів голови кількох облдержадміністрацій написали заяви на звільнення. Про своє бажання піти з посади заявив очільник Львівської ОДА Олег Синютка, буквально через кілька годин до нього долучився голова Олексій Савченко, а згодом – і очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Про причини таких кроків – у матеріалі 24 каналу.

Слідом за ними голова Тернопільської ОДА Степан Барна заявив, що піде з посади після інавгурації нового президента.

А що говорить закон?

Аналізуючи бажання очільників облдержадміністрацій залишити свої посади, передовсім варто звернутися до закону "Про місцеві державні адміністрації". Згідно з яким голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом за поданням Кабінету Міністрів на термін повноважень президента. Тож закон передбачає працевлаштування цих високопосадовців лише на цей період.

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Голови облдержадміністрацій, як державні службовці, присягали на вірність народу і державі Україна, а не конкретному президенту чи політичній партії. Зовсім не обов’язково, щоб всі вони взяли і разом написали "політичні" заяви про звільнення. Адже у голови облдержадміністрації, окрім виборчого хайпу, є поточна робота та багато обов’язків, про які не можна забувати,

– вважає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.



За законом, очільники ОДА змінюються після інавгурації президента

У кожного свої причини

Незважаючи на вимоги закону, очільники областей ще спокійно могли б попрацювати до інавгурації нового президента. Чому вони аж так поспішали, що навіть не дочекались закінчення повноважень нинішнього глави держави – питання.

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На думку експертів, у кожного з них були власні причини. Переважно, це командна демонстрація політичної відповідальності та командного духу. Якщо аналізувати вчинок Олега Синютки – це його політичний крок у напрямку можливої "мерської" кампанії. Серед областей Львівська – єдина, де переміг Петро Порошенко.

Для пана Савченко такий крок – це швидше запобіжник задля власної безпеки. Оскільки він один з найбільш одіозних та скандальних губернаторів часів президентства Порошенка, до нього може виникнути дуже багато питань як від громадськості, так і від правоохоронних органів. Тому чим швидше він зникне з радарів, зокрема, медійних і публічних, тим краще для нього.



Олексій Савченко готується жити по-новому

Якщо Савченко відчуває якісь загрози від правоохоронних органів, можливо, навіть поїде з країни. Як показує практика – це достатньо дієвий спосіб на випадок, коли до тебе є претензії правоохоронців. Поки що ми цих претензій не чули. Взагалі, я не бачу, хто кого буде пресувати і саджати: НАБУ і САП в анабіозі, йде війна. Сьогодні ДБР прийшло в НАБУ, щоб розслідувати факти дачі хабаря, про які говорив колишній нардеп Крючков,

– зазначає політтехнолог Тарас Загородній.

Щодо пана Москаля, то на думку експертів, це, в чистому вигляді, політично-командна гра. Адже він людина поважного віку, напевне, продовження "сольної" чи командної гри у нього вже не буде.

В очікуванні відставок

На думку Андрія Юсова найближчим часом варто очікувати на низку відставок як демонстрацію командної гри з Петром Порошенком.

З одного боку це командна гра, а з іншого – пряма вимога закону: хочуть вони чи ні, але після інавгурації вони будуть зобов’язані написати заяви про звільнення, згідно з чинним законодавством. І вже новий президент з чинним урядом розглядатимуть ці заяви і вирішуватимуть – кого залишити, а кого поміняти. Не виключаю, що, приміром, вже колишній губернатор Одеської області – Степанов може повернутись на свою посаду. Аналогічна ситуація може відбутись у низці регіонів,

– вважає Юсов.



Скоро Максим Степанов може повернутись на роботу

Щодо того, чи багато людей із команди Порошенка "перефарбується" під нового президента, то на думку Тараса Загороднього, таких буде небагато.

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"Наразі, дуже показово себе поводить парламент, який вже відчув що Володимир Зеленський – недосвідчений гравець, без команди: вони починають його "ганяти" по політичному полю. Не думаю, що багато хто перефарбується, вони будуть впевнені, що Зеленський – це несерйозно і ненадовго. У переможця президентської гонки зараз буде багато проблем з кадрами: до нього ніхто не захоче йти, не розуміючи, чим це закінчиться. Скоріше, вони повірять в те, що він достроково залишить свою посаду, тому й не бажатимуть пов’язувати з ним своє політичне майбутнє", – додає Тарас Загородній.