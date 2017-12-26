Сирени у Львові: "Укртелеком" спростовує свою причетність до події

ПАТ "Укртелеком" відкидає свою причетність до спрацьовування сирен оповіщення у Львові 25 грудня. Компанія зазначає, що лише забезпечує зв'язок сирен із центром управління, що розташований в приміщеннях Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення "Укртелекому".

Зазначимо, що увечері 25 грудня, близько 22:35 у Львові ввімкнулися сирени оповіщення цивільного захисту та працювали кілька хвилин. За інформацією Львівської міськради, сталося несанкціоноване ввімкнення апаратури "Укртелекому".

В "Укртелекомі" пояснили, що обладнання екстреного оповіщення належить Держслужбі з надзвичайних ситуацій, а компанія забезпечує тільки зв'язок сирен із центром управління та підтримку в належному технічному стані устаткування оповіщення.

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У компанії зазначили, що центр управління розташований у приміщеннях Львівської ОДА і підпорядковується структурам обласного керівництва.

"Зв'язок із сиренами організований через п'ять АТС "Укртелекому", які працюють в автоматичному режимі, без залучення співробітників товариства. Наразі спеціалізована охорона АТС підтвердила, що до станцій не було несанкціонованого доступу", – мовиться у повідомленні оператора.

Робота комісії щодо з'ясування причин спрацьовування системи зв'язку триває.