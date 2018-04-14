Сирія випустили 40 ракет "земля-повітря" у відповідь на атаку США та союзників

Під час ракетного удару США, Франції та Великобританії по об'єктах, які причетні до виготовлення хімічної зброї у Сирії, у відповідь сирійські війська випустили 40 ракет класу "земля-повітря".

Про це заявив на брифінгу представник Комітету начальників штабів ВС США генерал Кеннет Маккензі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"За нашими оцінками, більше 40 ракет класу "земля-повітря" було запущено сирійським режимом. Ми вважаємо, що спроби Сирії оборонятися були, в основному, не ефективні, і, очевидно, несли ризик для життя людей", – заявив Кеннет Маккензі.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.