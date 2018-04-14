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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Сирія випустили 40 ракет "земля-повітря" у відповідь на атаку США та союзників

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Ракетний удар по Сирії
Ракетний удар по Сирії / Фото із соцмереж

Під час ракетного удару США, Франції та Великобританії по об'єктах, які причетні до виготовлення хімічної зброї у Сирії, у відповідь сирійські війська випустили 40 ракет класу "земля-повітря".

Про це заявив на брифінгу представник Комітету начальників штабів ВС США генерал Кеннет Маккензі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"За нашими оцінками, більше 40 ракет класу "земля-повітря" було запущено сирійським режимом. Ми вважаємо, що спроби Сирії оборонятися були, в основному, не ефективні, і, очевидно, несли ризик для життя людей", – заявив Кеннет Маккензі.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Теги: Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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