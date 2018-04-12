20:17
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 5°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Сирійська Дума, атакована хімічною зброєю, перейшла під контроль сил режиму Асада

338 Читать новость на русском
Сили режиму Асада взяли під контроль місто Дума
Сили режиму Асада взяли під контроль місто Дума / Фото з відкритих джерел

Війська сирійського уряду взяли під контроль всю територію міста Дума, останнього бастіону ісламістів з терористичного угруповання "Джейш аль-Іслам" в регіоні Східна Гута.

У четвер, 12 квітня, в місто були перекинуті підрозділи російської військової поліції, які мають "забезпечити правопорядку в місті", повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву Міноборони Росії.

Читайте також: У ВООЗ заявили про щонайменше 500 постраждалих від хімзброї у Сирії

"Поставлений над будівлею міста Дума державний прапор ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже, над Східною Гутою загалом", прокоментував начальник Центру з примирення ворогуючих сторін генерал-майор Юрій Євтушенко.

Видання зазнчає, що Росія і терористичне угруповання підписали 1 квітня 2018 року угоду, за якою бойовики мали відійти не в Ідліб, а на північ Сирії територію, що перебуває під контролем Туреччини. Проте істотна частина бойовиків відмовилася дотримуватися угоди, що призвело до відновлення боїв у Думі і підписання нової домовленості 8 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Новини політики Башар Асад
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
сьогодні, 20:01 Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
Яніна Ткачук 1145
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
сьогодні, 19:03 Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
658
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 1559
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1290
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук