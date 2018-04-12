Сирійська Дума, атакована хімічною зброєю, перейшла під контроль сил режиму Асада

Війська сирійського уряду взяли під контроль всю територію міста Дума, останнього бастіону ісламістів з терористичного угруповання "Джейш аль-Іслам" в регіоні Східна Гута.

У четвер, 12 квітня, в місто були перекинуті підрозділи російської військової поліції, які мають "забезпечити правопорядку в місті", повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву Міноборони Росії.

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"Поставлений над будівлею міста Дума державний прапор ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже, над Східною Гутою загалом", – прокоментував начальник Центру з примирення ворогуючих сторін генерал-майор Юрій Євтушенко.

Видання зазнчає, що Росія і терористичне угруповання підписали 1 квітня 2018 року угоду, за якою бойовики мали відійти не в Ідліб, а на північ Сирії – територію, що перебуває під контролем Туреччини. Проте істотна частина бойовиків відмовилася дотримуватися угоди, що призвело до відновлення боїв у Думі і підписання нової домовленості 8 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.